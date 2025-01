Signa-Pleitier René Benko sitzt in Haft.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Die Staatsanwaltschaft in Wien (A) hat entschieden: René Benko (47) muss in der Untersuchungshaft bleiben. Der ehemalige Signa-Chef wurde am Donnerstagmorgen in Innsbruck festgenommen. Nun sitzt er in einer videoüberwachten Einzelzelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, wie die österreichische Krone-Zeitung schreibt.

Gründe für die Verhaftung sind gemäss dem Gericht «Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr». Benko wird verdächtigt, im Rahmen seines persönlichen Insolvenzverfahrens Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben.

Gegen den Pleitier laufen bereits in Österreich, Deutschland und Italien mehrere Ermittlungen – wegen mutmasslichem Betrug, Untreue und Bankrott. Sein Anwalt streitet jedoch alle Vorwürfe ab. Vor der Signa-Pleite zählte Benko als mehrfacher Milliardär.

+++ Update folgt +++