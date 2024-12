Die Ermittlungen gegen René Benko betreffen mehrere Liegenschaftstransaktionen aus den Jahren 2018 bis 2022. Foto: IMAGO/Eibner Europa

Auf einen Blick Italienische Behörden ermitteln gegen René Benko.

Signa-Italia-Chef unter Hausarrest, Sonderkommando durchsucht seine Wohnung

Die italienischen Behörden ermitteln gegen den gefallenen Signa-Gründer René Benko. Die Staatsanwaltschaft Trient hat am Dienstag völlig überraschend einen Haftbefehl gegen den Österreicher ausgestellt, wie heute.at berichtet. Die Ermittlungen betreffen mehrere Liegenschaftstransaktionen aus den Jahren 2018 bis 2022. Auch zwei Transaktionen von Signa sollen von den Behörden unter die Lupe genommen werden.

Zeitgleich wurde Heinz-Peter Hager, jahrelanger Chef von Signa Italia, unter Hausarrest gestellt. Ein Sonderkommando durchsuchte seine Wohnung. Ihm wird die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Zusätzlich scheint die Affäre auch politische Kreise zu ziehen: Die Bürgermeisterin von Riva del Garda wurde offenbar ebenfalls festgenommen. Insgesamt laufen Ermittlungen gegen über 100 Verdächtige.

Der Kollaps der von Benko gegründeten Signa Holding gilt als grösste Firmenpleite in der Geschichte Österreichs – mit Auswirkungen für die Schweiz. So war dessen verzweigtes Firmenkonstrukt auch Mitbesitzer der Schweizer Warenhaus-Kette Globus. Die Familie Chirathivat übernahm im Herbst mit ihrer Central Group die 50 Prozent an Globus, welche die insolvente Signa-Gruppe hielt. Damit ist die thailändische Familie die alleinige Besitzerin der Warenhauskette.