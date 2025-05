Seit 1969 sind Maschinen der Zimex Aviation in Glattbrugg weltweit in der Luft. Nun bringt der Wegfall eines lukrativen Auftrags in Schweden die Schweizer Airline ins Trudeln. Es kommt zum Stellenabbau bei den 300 Angestellten, ein Konsultationsverfahren läuft.

Seit 50 Jahren in der Luft

1/4 Eine ATR 42 der Zimex Aviation im Einsatz. Foto: PD

Darum gehts Zimex Aviation verliert Grossauftrag und muss Personal entlassen

Post Nord stellt Postflüge in Schweden ein, setzt auf Bahn und LKW

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Schweizer Fluggesellschaft Zimex Aviation mit Sitz in Glattbrugg ZH ist seit über 50 Jahren in der Luft und erfolgreich im Frachtgeschäft tätig. Nun gerät die Zimex Aviation aber in zünftige Turbulenzen, wie das Portal Aerotelegraph berichtet. Grund dafür ist ein Grossauftrag des schwedisch-dänischen Logistikers Post Nord. Seit fast fünf Jahren transportierte Zimex im Auftrag von Post Nord mit ATR-42-Maschinen Briefe zwischen schwedischen Städten wie Göteborg, Örebro und Visby.

Post Nord hat nun aber beschlossen, alle Postflüge in Schweden bis August einzustellen und stattdessen auf Bahn- und Lastwagen-Transporte zu setzen. Der Rückgang des Briefvolumens in Europa und die Einstellung der Zustellung in Dänemark durch Post Nord sind ausschlaggebend für diese Entscheidung.

100 Angestellte in der Schweiz

Für die 1969 gegründete Zimex bedeutet der Wegfall dieses lukrativen Auftrags einen erheblichen Einschnitt. Er macht eine Umstrukturierung nötig. Das Unternehmen mit 300 Mitarbeitenden – etwa ein Drittel davon in der Schweiz – hat bereits ein Konsultationsverfahren eingeleitet, wie dies bei Massenentlassungen vorgesehen ist. Das Ziel: gemeinsam mit der Belegschaft Lösungen zu finden, um den Personalabbau möglichst gering zu halten.

Konkrete Zahlen zu den betroffenen Stellen oder Auswirkungen auf die Flotte nennt die Firma gegenüber Aerotelegraph nicht. Zimex betont, dass der Wet-Lease-Markt, in dem Flugzeuge samt Crew an andere Airlines vermietet werden, von Natur aus dynamisch sei. Die Zürcher Fluggesellschaft besteht aus 11 Twin Ottern, zwei ATR 72 und drei ATR 42.