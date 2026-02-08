Der Weg ist frei für das 40-Millionen-Franken-Resort Viols in Savognin GR: Nach jahrelangem Rechtsstreit sollen im Frühjahr 2026 die Bauarbeiten für 448 neue Betten, ein Restaurant und ein Hallenbad starten. Hinter dem Projekt steht eine Investmentfonds.

Darum gehts Nach sechs Jahren: Baubeginn des 40-Millionen-Resorts Viols in Savognin 2026

Sicav übernimmt Nachbarresort Surses Alpin und plant Verbindung der Anlagen

Neues Resort umfasst 448 Betten und 80 Ferienwohnungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das lange Warten hat ein Ende: Knapp sechs Jahre lang war das geplante Ferienresort Viols in Savognin GR blockiert. Nun sind alle Beschwerden vom Tisch, und die Resalpina will die Baumaschinen für das 40-Millionen-Projekt noch in diesem Frühjahr auffahren lassen, wie die «Südostschweiz» schreibt. Einen Teil der Verzögerung muss Resalpina auf die eigene Kappe nehmen. Die Umweltorganisation Helvetia Nostra bekam als Beschwerdeführerin vor Bundesgericht wegen Formfehler bei der Publikation des Baugesuchs recht.

Die Resalpina mit Sitz in Brigels GR ist auf den Bau von Resorts spezialisiert und wird das Projekt gemeinsam mit der Baulink AG realisieren. In Savognin ist ein Feriendorf mit sechs Gebäuden, einem Restaurant und einer Wellnessanlage samt Hallenbad geplant. Der Komplex mit 80 Ferienwohnungen soll im Bündner Tourismusort künftig 448 neue Betten schaffen.

Walliser Investmentfonds baut Hotelkette aus

Durch die jahrelange Verzögerung treibt die Bauteuerung die Investitionssumme auf neu 40 Millionen Franken in die Höhe. Das Geld kommt vom Investmentfonds Mountain Resort Real Estate (Sicav) mit Sitz in Sitten VS, der das Viols auch betreiben wird. Zum Portfolio von Sicav gehören in der Schweiz derzeit fünf Swisspeaks Resorts in Meiringen BE, Brigels GR, Zinal VS, Vercorin VS und Hérémence VS.

Der Sicav übernimmt zudem das benachbarte Resort Surses Alpin, das derzeit der Gemeinde Surses, den Savognin Bergbahnen und privaten Aktionären gehört. Die beiden Resorts sollen künftig verbunden werden und verfügen zusammen über 150 Wohnungen.

Blick traf Sicav-Gründer Philippe Lathion (68) Ende 2024 in Hérémence zur Eröffnung des dortigen Resorts. Sein Ziel sei es, in Bergdestinationen warme Betten zu schaffen, sagte er damals zu Blick. «Volle Tourismusbetten sind wichtiger als die Bergbahnen.» Lathions Ziel: In wenigen Jahren soll der 2011 gegründete Investmentfonds über zehn Resorts betreiben. Er ist nach wie vor Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft.



