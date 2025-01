1/5 Costa Rica ist das freundlichste Land der Welt. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Schweizer Gastfreundschaft laut Expats mangelhaft

Schweiz belegt Platz 46 von 53 Ländern in Bezug auf Freundlichkeit

Costa Rica, Indonesien und Brasilien gelten als besonders gastfreundliche Länder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Den ersten grossen Gästeschub haben die Schweizer Bergdestinationen hinter sich gebracht. Der Tourismus floriert in der Schweiz. Eine entscheidende Gruppe sind dabei auch die Expats. Doch die internationalen Angestellten bemängeln unsere Gastfreundschaft.

Das zeigt der jährliche Insider-Report der Expat-Website Internations. Die Organisation befragte dazu 12'000 Menschen, die in verschiedenen Ländern zu Hause sind. Es geht um Aspekte wie Lebensqualität, Kosten, aber auch um die Freundlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Und dabei schneidet die Schweiz schlecht ab.

Der Service fehlt

Bezüglich Freundlichkeit landen wir auf Platz 46 von 53. Bereits im letzten Jahr kam die Schweiz nicht über Rang 47 heraus. Und nicht nur Expats üben Kritik. Auch dem Walliser Tourismusunternehmer Philippe Lathion (66) fehlt hierzulande der Service. Er war 20 Jahre lang Präsident der Bergbahnen Télénendaz, kennt den Schweizer (Berg-)Tourismus in- und auswendig.

Im Interview mit Blick im November brachte er es mit einem Vergleich auf den Punkt: «In Österreich fragt man die Gäste am Morgen, ob sie gut geschlafen haben. In der Schweiz, ob sie etwas aus der Minibar getrunken haben.»

Rangliste der freundlichsten Länder – die untersten Ränge

Rang Land 44 Ungarn 45 Dänemark 46 Schweiz 47 Schweden 48 Finnland 49 Deutschland 50 Norwegen 51 Tschechien 52 Österreich 53 Kuwait

Neben dem Bergtourismus scheint es aber auch bei unserem östlichen Nachbarn nicht sehr freundlich zu und her zu gehen. Die Expats gehen auch mit Österreich hart ins Gericht (Platz 52).

Die Ösis schneiden wie Deutschland (Platz 49) sogar noch schlechter ab als die Schweiz. Allgemein stehen europäische Nationen nicht gut da – neun der zehn unfreundlichsten Länder liegen in Mittel- und Nordeuropa.

Lateinamerika und Asien top

Die Expats erfreuen sich derweil sehr an der Gastfreundschaft in Costa Rica. Auch in Indonesien, Brasilien und den Philippinen sind die Menschen gemäss der Auswertung besonders freundlich.

Die freundlichsten Länder der Welt

Rang Land 1 Costa Rica 2 Indonesien 3 Brasilien 4 Philippinen 5 Vietnam 6 Mexiko 7 Kolumbien 8 Oman 9 Thailand 10 Ägypten

Die Schweiz sticht im Ranking dafür mit anderen Qualitäten heraus. So lieben die internationalen Angestellten insbesondere die Natur (Platz 2) und die Sicherheit (Platz 3) in unserem Land.