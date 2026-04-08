Mehrere Schweizer Banken starten noch in diesem Jahr zusammen mit der Swiss Stablecoin AG einen Testlauf mit einer an den Franken gekoppelten Kryptowährung. Blick erklärt dir, was du dazu wissen musst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Banken testen digitalen Franken in Sandbox-Umgebung

Stablecoin basiert auf Blockchain, gekoppelt an Franken, verspricht stabile Zahlungen

2022 gegründete Swiss Stablecoin AG stellt technische Infrastruktur bereit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Der digitale Franken rückt ein Stück näher: Eine Allianz aus UBS, Postfinance, Sygnum, Raiffeisen, Waadtländischer Kantonalbank und Zürcher Kantonalbank lanciert eine sogenannte CHF-Stablecoin-Sandbox. Mit dieser neuen Initiative testen die Banken mögliche Anwendungsfälle für eine an den Franken gekoppelte Digitalwährung in der Schweiz. Mit dabei ist auch die Swiss Stablecoin AG um alt SP-Ständerätin Pascale Bruderer (48). Das 2022 gegründete Fintech-Unternehmen stellt die technische Infrastruktur für den Stablecoin-Test zur Verfügung. Blick erklärt dir, was du dazu wissen musst.

Was ist ein Stablecoin?

Ein Stablecoin ist eine spezifische Kryptowährung. Wie beispielsweise Bitcoin basiert sie auf einer Blockchain, ist aber gleichzeitig an eine Währung gekoppelt – typischerweise im Verhältnis 1:1. Und in diesem Fall an den Schweizer Franken. Diese Verknüpfung soll die hohe Volatilität des Kryptomarktes abfedern, also starke Kursschwankungen verhindern. Das grosse Versprechen: schnelle, transparente und programmierbare Zahlungen. Der Franken-Stablecoin soll eine Alternative zu Bargeld, Twint oder Bankkarten sein – ein digitales Zahlungsmittel für alle, so die Vision.

Kann ich Franken-Stablecoins kaufen?

Nein, zumindest den von der Banken-Allianz zusammen mit der Swiss Stablecoin AG bisher noch nicht. Es existieren bereits einige dezentrale Franken-Stablecoins, aber einen regulierten digitalen Franken mit einer breiten Anwendung gibt es derzeit nicht. Genau das will die Initiative ändern.

Was ist die CHF-Stablecoin-Sandbox?

Die Sandbox ist ein geschütztes Testumfeld, in dem die involvierten Banken den digitalen Franken unter realitätsnahen Bedingungen ausprobieren können. So müssen sie die Technologie nicht sofort breit ausrollen, was Risiken senkt, gleichzeitig aber die Möglichkeit bietet, Erfahrungen zu sammeln. Die Sandbox wird noch dieses Jahr durchgeführt, um von den Partnern entwickelte Anwendungsmöglichkeiten zu testen.

Im Oktober hat das Eidgenössische Finanzdepartement einen Vorschlag zur Überarbeitung des Finanzinstitutsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Ein Kernpunkt ist, Emittenten von Schweizer Stablecoins zu regulieren. Auch auf Gesetzesebene arbeitet die Schweiz also daran, dass der digitale Franken für alle bald Realität werden kann.