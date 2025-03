Uber gibt die Expansion in die Ostschweiz bekannt: Neu ist die App in Schaffhausen und Thurgauer Städten verfügbar. Foto: Getty Images

Darum gehts Uber expandiert in die Ostschweiz und bietet Taxidienste in Schaffhausen und Thurgau an

Lokale Taxiunternehmen können über die Uber-App zusätzliche Einnahmen erzielen

Uber ist in 18 Schweizer Kantonen und 71 Ländern weltweit verfügbar

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Der Online-Taxidienst Uber gibt Gas in der Ostschweiz. Per sofort können Schaffhausener und Thurgauerinnen via App den Fahrdienst Uber X nutzen. «Innerhalb der Kantonshauptstädte und darüber hinaus», heisst es in einer Mitteilung der Mobilitätsplattform. Im Thurgau beispielsweise umfasst die Expansion Städte wie Frauenfeld und Kreuzlingen.

Gleichzeitig haben die lokalen Taxiunternehmen gemäss Uber-Angaben nun die Möglichkeit, über die Uber-App zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Das ist gemäss Firmenangaben auch in Bern, St. Gallen, Neuenburg und La-Chaux-de-Fonds der Fall. Auch Taxibetreiber in Basel und Zürich nutzen die Vermittlungsdienste via Uber-App.

Für das Unternehmen um Schweiz-CEO Jean-Pascal Aribot ist die Ostschweizer Expansion ein «Meilenstein».

Sein Versprechen an die Bevölkerung: transparente Preise. Vor der Buchung werde der Fahrpreis angezeigt, was voll Kostenkontrolle erlaube. Die Uber-App ist inzwischen in 18 Schweizer Kantonen, zahlreichen Städten und weltweit in 71 Ländern verfügbar.