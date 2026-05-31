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Samuel Bellino aus Wohlen bevorzugt Kunden im Laden
Samuel Bellino erklärt
Darum ist der persönliche Besuch beim Anzug so wertvoll
Samuel Bellino (31), Inhaber des Modegeschäfts Bellino Moda, spricht mit Blick darüber, weshalb er Kunden lieber vor Ort bedient.
Publiziert: 31.05.2026 um vor 55 Minuten
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