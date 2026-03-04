Wie gefallen dir die neuen Schweizer Banknötli?

Michael HotzTeamlead Wirtschafts-Desk
Wir bekommen ab 2031 neue Banknoten. Nun hat die Schweizerische Nationalbank die Gewinnerin oder den Gewinner des Gestaltungswettbewerbs vorgestellt – und damit auch das Design der künftigen Nötli präsentiert. Das Gewinner-Design stammt von den Künstlern Fabienne Kilchör und Sebastién Fasel. Wie gefallen dir die einzelnen Designs? Gib deine Stimme ab.
Die künftige 10-Franken-Note:
Die künftige 20-Franken-Note:
Die künftige 50-Franken-Note:
Die künftige 100-Franken-Note:
Die künftige 200-Franken-Note:
Die künftige 1000-Franken-Note:
Bewerte die Banknoten insgesamt
