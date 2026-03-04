Wie gefallen dir die neuen Schweizer Banknötli?

Die Schweizerische Nationalbank hat die Gewinnerin des Design-Wettbewerbs für die neuen Banknoten präsentiert. Wir wollen von der Blick-Community nun wissen: Entsprechen die ausgesuchten Nötli deinem Geschmack?

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Wir bekommen ab 2031 neue Banknoten. Nun hat die Schweizerische Nationalbank die Gewinnerin oder den Gewinner des Gestaltungswettbewerbs vorgestellt – und damit auch das Design der künftigen Nötli präsentiert. Das Gewinner-Design stammt von den Künstlern Fabienne Kilchör und Sebastién Fasel. Wie gefallen dir die einzelnen Designs? Gib deine Stimme ab.

Die künftige 10-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die künftige 20-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die künftige 50-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die künftige 100-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die künftige 200-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die künftige 1000-Franken-Note:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bewerte die Banknoten insgesamt