Die Coop-Tragetaschen ziert im Moment ein Logo, das viele vor 1990 geborene in Nostalgie schwelgen lässt. Es ist nicht der einzige Detailhändler, der für Marketingzwecke in die Vergangenheit greift.

Vier weisse Kreise und zwei Striche auf orangem Grund: Ein simples Design hat eine grosse Wirkung. Zum 160-jährigen Jubiläum gibt Coop Tragetaschen mit dem Logo heraus, das die Marke von 1959 bis 2001 prägte. Zuerst berichtete die «Aargauer Zeitung» darüber.

Ein Sprecher bestätigt auf Anfrage von Blick: «Die Taschen sind seit Ende Mai 2024 schweizweit in den Coop-Verkaufsstellen erhältlich.» Es handelt sich dabei um eine zeitlich begrenzte Aktion. Für das Logo, das viele in Nostalgie schwelgen lässt, gebe es keine weiteren Verwendungspläne.

Unternehmen schöpfen aus der Vergangenheit

Was Coop nur vorübergehend einführt, hat sich bei anderen Anbietern längst etabliert. Vor allem im Fast-Food-Bereich rollt laut der «Bilanz» derzeit eine Retrowelle über die Unternehmen hinweg.

So hat der Coca-Cola-Konkurrent Pepsi dieses Jahr ein neues Logo auf den Etiketten eingeführt. Die rot-weiss-blaue Kugel mit dem blauen Schriftzug darunter wurde durch eine Kugel in kräftigeren Farben ersetzt. Ausserdem steht der Markenname jetzt in Grossbuchstaben und schwarz in der Mitte der Pepsi-Kugel. Das neue Logo sieht dem ersten Logo aus den 60er-Jahren sehr ähnlich.

Auch die Fast-Food-Kette Burger King hat 2021 ein neues Logo eingeführt – und damit in den sozialen Medien für Belustigung gesorgt. Denn auch dieses sieht dem aus den 60er-Jahren zum Verwechseln ähnlich. Burger King bestätigt: Das Redesign soll nostalgische Gefühle wecken.

Der nächste «Blast from the Past» dürfte von Honda kommen. Im Januar enthüllte der Autohersteller auf der Elektronikmesse CES das neue Logo, das ab 2026 die Elektroautos der Marke zieren soll. Der Rahmen um das «H» fällt weg, die Typografie nähert sich wieder dem ursprünglichen Logo von 1961 an.

Auch Schweizer Firmen rudern zurück

Die Rückbesinnung auf die Logos der 60er-Jahre beschränkt sich nicht nur auf ausländische Grosskonzerne. Auch die Schweizer Brauerei Eichhof kehrt nach einem kurzen Abstecher zu einem Logo mit Löwen wieder zu ihrem ursprünglichen Markenzeichen, dem Eichhörnchen, zurück. Dieses wurde erstmals 1960 vom Grafiker Jacques Plancherei entworfen.

Aus dem Rahmen fällt der Pepita-Papagei: Zum 75-jährigen Jubiläum brachte die Getränkemarke im vergangenen Jahr ein neues Etikett heraus. Es war die erste komplette Neugestaltung des berühmten Papageis, wie die «Handelszeitung» schrieb.

Der neue Vogel ist wesentlich minimalistischer und moderner gestaltet als der Pepita-Papagei, den der Künstler Herbert Leupin 1949 erstmals gezeichnet hatte.