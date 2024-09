Zentralbanken: Je unabhängiger, desto besser

Das ist unter den Ökonominnen und Ökonomen unbestritten: Je unabhängiger eine Zentralbank vom Staat ist, desto erfolgreicher ist ihre Geldpolitik. Das zeigt sich gerade auch im Beispiel der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die die Schweiz erfolgreich durch die jüngste Welle der Inflation geführt hat.

Deshalb ist es für die Denkfabrik Avenir Suisse klar: Die Unabhängigkeit der SNB muss gestärkt werden. Diese ist zwar in der Bundesverfassung verankert, nicht aber das geldpolitische Mandat mit dem Ziel, mittel- und langfristig für stabile Preise in der Schweiz zu sorgen. «Das Mandat der Nationalbank in der Verfassung zu verankern, hat auch eine symbolische Wirkung», sagt Jürg Müller (40), Direktor von Avenir Suisse. «Gerade in Zeiten von Krisen ist so die Hürde einiges höher. Die Verfassung zu verletzten – das schreckt ab.»

Denn in den letzten Jahren haben nicht nur die Gewinne der Nationalbank für Begehrlichkeiten gesorgt, sondern auch ihre Anlagepolitik. Diese sollte sich aber – so Avenir Suisse – strikt am geldpolitischen Auftrag und nicht an gesellschaftlichen Strömungen orientieren.