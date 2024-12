1/11 Die Glasproduktionsfirma Glasi Hergiswil aus der Innerschweiz führt die Schweizer KMU auf Tiktok an – der Kanal zählt rund 730'000 Abonnenten. Foto: Blick

Auf einen Blick Auch KMU sind auf Tiktok erfolgreich: Glasi Hergiswil und Kramis Teppich Design übertreffen bekannte Grossfirmen wie Swisscom oder Migros

Glasi Hergiswils Kanal zählt rund 730'000 Follower

Das Teppichgeschäft gibt auf Tiktok Einblicke in die Anfertigung ihrer Luxusteppiche

Auch Start-ups wie Vyte oder Nikin sind auf Tiktok beliebt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Man könnte meinen, Tiktok sei nur etwas für die grossen Player unter den Schweizer Unternehmen. Hohe Marketingbudgets und gross angelegte Kampagnen führen schliesslich zu viel Aufmerksamkeit und Klicks bei Gästen und Kundinnen – und damit auch zu Erfolg.

Ein solches Bild zeichnet jedenfalls das aktuelle Tiktok-Ranking der Schweizer Firma für Medienanalysen, Landau Media. Hier dominieren die Grossen – zumindest, was ihre Präsenz auf Tiktok betrifft. In dieser Analyse führen Firmen wie Swiss oder Nespresso die Liste der erfolgreichsten Schweizer Unternehmen auf der Kurzvideoplattform an. Aber auch KMU können Tiktok, und landen mit ihren Kurzvideos in den Stuben Schweizer Haushalte. So sind plötzlich wieder Firmen im Gespräch, die etwa wie Switcher von der Bildfläche verschwunden sind. Blick hat eine Auswahl überraschender KMU-Tiktok-Heroes zusammengestellt.

1 Glasi Hergiswil

Der Tiktok-Account der Glasproduktionsfirma Glasi Hergiswil in Nidwalden zählt heute rund 730’000 Follower. Zum Vergleich: Bei Swiss – der Nummer eins im Landau Media Ranking – stehen etwa 410’000 Follower zu Buche. Die Glasi Hergiswil ist seit über 200 Jahren für ihre Glasmacherkunst bekannt. Vor eineinhalb Jahren begann die Personalleiterin Aferdita Hadergjonaj (28), die Glasbläser bei ihrer Arbeit zu filmen und die Videos im Netz hochzuladen. Das mit grossem Erfolg: Die Videos erhalten regelmässig Aufrufe in Millionenhöhe. Über ein professionelles Social-Media-Team verfügt der Betrieb in der Innerschweiz nicht.

2 Kramis Teppich Design

Kennern ist das Schweizer Luxusteppichgeschäft aus Altbüron LU schon längst ein Begriff. Der Betrieb kann Firmen wie Adidas, Cartier oder Rolex unter seinen Referenzen aufführen. Sie alle liessen bei Kramis Teppiche anfertigen. Seit knapp zwei Jahren erreicht der Familienbetrieb auch die junge Generation: Ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Arbeitsschritten und kürzlich hergestellten Teppichen hat am 6. Dezember 2022 in den sozialen Medien eingeschlagen wie ein Blitz. Zusammengerechnet erhielt das Video 14 Millionen Aufrufe, erzählt Verkaufsleiter Tim Kramis (26), Sohn des Unternehmensgründers.

Heute zählt der Tiktok-Account von Kramis Teppich Design fast 113’000 Follower. Damit übertrifft er bei der Followerzahl Grosskonzerne wie Coop, Swisscom oder die Migros. «Die Reichweite, die wir erzielen, gibt einem ein Gefühl von Bestätigung», so Kramis. «Eine Bestätigung, dass jedes KMU in der Lage ist, mit etwas Kreativität und Mut Grosses zu bewirken. Vor allem, weil wir nur ein beschränktes Marketingbudget haben.» Kramis ist in puncto Unternehmensauftritt im Netz ebenfalls eine «Ein-Mann-Armee», wie er sagt. Ein Social-Media-Team sucht man auch beim Teppichhersteller in Luzern vergeblich.

3 Nikin

Ein etwas kleinerer, aber doch relevanter Player im Schweizer Tiktok-Game der KMU ist die nachhaltige Modemarke Nikin. Das Tiktok-Konto des Aargauer Modelabels umfasst heute 82’100 Follower. Auf ihrem Kanal zeigen die beiden Kindheitsfreunde und Gründer Nicholas Hänny (33) und Robin Gnehm (31) verschiedene Mützen, Pullis und T-Shirts, die Nikin verkauft. Allesamt mit dem kleinen Tannenbaum-Logo oben links.

4 Vyte

Mit rund 40’000 Followern schafft es auch die Marke Vyte unter die erfolgreichsten Schweizer KMU auf Tiktok. Das Vitaminwasser-Start-up, das in Zusammenarbeit mit dem bekannten Schweizer Influencer Joung Gustav gegründet wurde, ist immer wieder durch kontroverse Werbeaktionen Gesprächsthema. So veröffentlichten Vyte und Joung Gustav bereits mehrere Fake-News-Videos, um das Getränk zu bewerben. Ein Video zeigt, wie angeblich ein Blitz in den Prime Tower einschlägt. Ein anderes Mal läuft ein Double des bekannten Rappers Travis Scott mit einer Vyte-Flasche herum. Das zieht offenbar bei der Gen Z. Vyte selbst bezeichnet diese Aktionen auf ihrer Website als «Guerilla-Marketing».

5 Switcher

Ein totgeglaubtes Unternehmen blüht auf Tiktok wieder auf. Es handelt sich um kein anderes als das Schweizer Kult-Modelabel Switcher. Der Betrieb ging 2016 in die Insolvenz. Nach dem Konkurs feierte die Marke im September 2017 ihr Comeback. An den knallgelben, lächelnden Logo-Wal dürften sich die meisten noch erinnern. Der Tiktok-Kanal des Unternehmens – humorvoll «Switcherland» genannt – zählt aktuell 34’000 Abonnenten. In einigen Videos gibt Switcher-CEO Marc Joss (48) Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens oder interagiert in Formaten im «Q&A»-Stil mit der Community.