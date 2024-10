Peter Spuhler zieht einen neuen Grossauftrag an Land. Seine Stadler Rail kann bis zu 80 Stadtbahnwagen in die USA liefern.

Auf einen Blick Stadler Rail erhält Auftrag aus den USA

Erstauftrag im Wert von 129 Millionen US-Dollar

Stadler Rail hat einen grösseren Auftrag aus den USA erhalten. Geliefert werden anfänglich 20 Stadtbahnwagen in den Bundesstaat Utah nach Salt Lake City.

Stadler und die Utah Transit Authority (UTA) hätten am 23. Oktober einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 80 neuen Stadtbahnwagen für den UTA TRAX-Service in und um Salt Lake City unterzeichnet, teilte das Ostschweizer Unternehmen am Mittwochabend mit.

129 Millionen für Erstauftrag

Es sei der erste grosse Stadtbahnauftrag für Stadler in Nordamerika und der erste Serienauftrag im US-Bundesstaat Utah. Stadler werde die Fahrzeuge in seiner Produktionsstätte in Salt Lake City bauen.

Der Anfangs-Auftrag im Wert von 129 Millionen US-Dollar umfasst den Angaben zufolge 20 neue Stadler Citylink-Stadtbahnwagen und werde zum Teil durch einen Zuschuss der Federal Transit Administration finanziert. In Erwartung zusätzlicher Mittel umfasse der Vertrag die Option für 60 weitere Fahrzeuge, die alle gemäss den bundesstaatlichen Buy-America-Anforderungen gebaut würden.