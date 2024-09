Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Grossauftrag für Stadler Rail in Bussnang TG: Die SBB bestellen bis zu 129 neue Güterlokomotiven. Bis im Jahr 2050 soll das Rollmaterial im Schweizer Schienengüterverkehr komplett erneuert und vereinheitlicht werden. Nun steht der erste konkrete Schritt an: SBB Cargo hat bei Stadler Rail bis zu 129 neue Streckenlokomotiven bestellt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Was sie kosten, geben die SBB nicht bekannt.

Die modernen Lokomotiven werden sukzessive die heute eingesetzten Altbauloks – vor allem die legendären Re 420 und Re 620 – ersetzen. «Sie gehen in den wohlverdienten Ruhestand», wie es heisst. Die neuen Stadler-Loks werden zwischen Herbst 2027 und 2035 schrittweise ausgeliefert. In einem ersten Schritt kauft SBB Güterverkehr 36 Streckenlokomotiven. Für die weiteren 93 Fahrzeuge besteht eine Option.

«Rückgrat der Landesversorgung»

«Der Güterverkehr auf der Schiene ist Rückgrat für die Landesversorgung und die Schweizer Wirtschaft. Die neuen Lokomotiven sind ein entscheidender Schritt vorwärts», sagt Alexander Muhm, Leiter Güterverkehr der SBB. «Die Loks werden wesentlich dazu beitragen, unseren Betrieb zu automatisieren, effizienter zu machen und damit den Güterverkehr auf der Schiene auf eine wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen.»

Die Lokomotiven sind eine Neuentwicklung von Stadler Rail. Foto: PD 1/4

Die bestellte vierachsige Lokomotive ist eine Neuentwicklung, die zum ersten Mal auf den Markt kommt. «SBB Güterverkehr setzt damit auf eine innovative und leistungsfähige Streckenlok, die auf dem neuesten Stand der Technik ist», heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Teil der bestellten Streckenlokomotiven besitzt neben dem Elektroantrieb auch einen Batterieantrieb. Dadurch können diese Loks auch auf Gleisen ohne Oberleitung fahren und so die ersten und letzten Kilometer von der Abholung bis zur Zustellung von Gütern übernehmen. Der zusätzliche Einsatz von Rangierlokomotiven fällt weg.