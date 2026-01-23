Zukunft von Tiktok in den USA nach Umbau gesichert

Bytedance hat die Kontrolle über Tiktok in den USA abgegeben. Die Chinesen behalten 20 Prozent, der Rest geht an westliche Investoren wie Oracle.

Darum gehts Tiktok USDS gehört nun zu 80 Prozent westlichen Investoren

Tiktok-Chef Shou Chew wird Verwaltungsrat, Adam Presser neuer Geschäftsführer

Oracle, Silver Lake und MGX besitzen jeweils 15 Prozent des Unternehmens

Tiktok ist in den USA nicht mehr in chinesischen Händen. Der bisherige Eigentümer Bytedance behält einen Anteil von knapp 20 Prozent am neuen Unternehmen Tiktok USDS.

Auf den Betrieb von Tiktok ausserhalb der USA hat das Geschehen keine Auswirkungen. Die Zukunft von Tiktok in den USA scheint mit dem Umbau gesichert. Ein vor rund einem Jahr in Kraft getretenes Gesetz schrieb vor, dass sich Bytedance zumindest von der Kontrolle über das US-Geschäft trennen musste, damit die Plattform weiterhin in den USA aktiv sein darf.

Tiktok-Chef wird Verwaltungsrat

Donald Trump (79) wollte Tiktok in seiner zweiten Amtszeit im Land online halten. Deswegen verschob der US-Präsident die Deadline für die Transaktion mehrfach.

Bei den Investoren der Firma für das US-Geschäft gibt es keine Überraschungen. Wie bereits bekannt, halten der Software-Konzern Oracle sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi jeweils 15 Prozent. Unter den weiteren Investoren sind der Computer-Unternehmer Michael Dell (60) sowie der französische Unternehmer Xavier Niel (58). Niel ist in der Schweiz als Besitzer von Salt bekannt.

Chef des neuen Gemeinschaftsunternehmens wird Adam Presser, der bereits zuvor bei Tiktok aktiv war. Tiktok-Chef Shou Chew (43) erhält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat.

Zentrale in Peking

Da Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Unter anderem wurde befürchtet, dass chinesische Behörden sich Zugang zu Daten von Amerikanern verschaffen oder die öffentliche Meinung in den USA manipulieren könnten.

Tiktok und Bytedance bestritten das. Dennoch wurde unter Trumps Vorgänger Joe Biden (83) das Gesetz verabschiedet, das einen Eigentümerwechsel erzwingen sollte. Dafür stimmten sowohl Bidens Demokraten als auch Trumps Republikaner.