1/2 Tiktok-User in den USA gucken seit dieser Nacht in die Röhre. Foto: Daniel Jung

Auf einen Blick Tikkok in USA abgeschaltet, Oberster Gerichtshof bestätigt Verbot aus Sicherheitsgründen

Trump gegen Verbot, will 90-tägigen Aufschub erwägen

170 Millionen amerikanische Nutzer betroffen, 12,3 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen gefährdet

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

In einer historischen Wende wurde TikTok, die beliebte soziale Medienplattform, heute Morgen in den gesamten Vereinigten Staaten abgeschaltet. Dies, nachdem der Oberste Gerichtshof ein Verbot aufrechterhielt, das auf Sicherheitsbedenken beruht.

Das Verbot, das um Mitternacht in Kraft trat, hat mehr als 170 Millionen amerikanische Nutzer von einer Plattform abgeschnitten, die nicht nur eine Unterhaltungsquelle, sondern auch ein bedeutender Teil ihres täglichen Lebens und ihrer Lebensgrundlage war.

Die Entscheidung markiert das Ende der Verfügbarkeit von Tiktok in den App-Stores und Internetsdiensten der USA – nach einem Gesetz vom letzten Jahr, das von ByteDance, dem chinesischen Mutterunternehmen von TikTok, verlangte, das Unternehmen zu verkaufen oder das Verbot hinzunehmen.

Trump gegen Verbot

In einer überraschenden Wendung hat Präsident Elect Donald Trump (78), der in seiner ersten Amtszeit versucht hatte, TikTok zu verbieten, sich gegen das aktuelle Verbot ausgesprochen. «Ich bin nicht für dieses Verbot», sagte er und suggerierte, dass eine politische Lösung in Sicht sein könnte, obwohl seine Optionen mit seiner am nächsten Tag geplanten Amtseinführung begrenzt sind.

Trump will der Plattform offenbar einen 90-tägigen Aufschub gewähren. Ein Aufschub von drei Monaten sei die wahrscheinlichste Vorgehensweise, sagte Trump am Samstag dem TV-Sender NBC. «Wenn mich dazu entscheide, werde ich das am Montag ankündigen.»

Die Unterbrechung dürfte nur von kurzer Dauer sein. Mit der Abschaltung setzt Tiktok im Tauziehen mit der abtretenden Regierung von Präsident Joe Biden (82) auf einen Knalleffekt. Tiktok teilt seinen Usern auf dem Screen der abgeschalteten App mit: «Wir können uns glücklich schätzen, dass Präsident Trump angedeutet hat, dass er mit uns an einer Lösung arbeiten wird.»

Community am Boden

Nadya Okamoto, eine Unternehmerin mit 4,1 Millionen Tiktok-Followern, drückte das Entsetzen vieler aus. «Es ist, als würde man einen Arm verlieren», sagte sie gegenüber lokalen Medien und betonte die entscheidende Rolle der App in ihren Geschäftsoperationen.

Jake Morrison, ein Student, der vom Tiktok-Erstellerfonds lebte, steht nun vor einer unsicheren Zukunft. «Jetzt ist es nur noch... statisch», sagte er, als er über den Verlust der Plattform reflektierte, die integral für seine Karriere war.

Jasmine Enberg, eine Technologie-Analystin von eMarketer, hob die wirtschaftlichen Auswirkungen hervor und schätzte den potenziellen Verlust von 12,3 Milliarden Dollar an US-Werbeeinnahmen für Tiktok dieses Jahr. Sie prognostizierte auch eine Verschiebung der Nutzerbasis zu Alternativen wie Instagram Reels und Youtube Shorts, bemerkte aber: «Sie können die Tiktok-Community oder sein einzigartiges Content-Empfehlungssystem nicht nachbilden.»

Letzte Tiktok-Momente

Als die Nachricht durchkam, begannen Hashtags wie #SaveTikTok auf den verbleibenden sozialen Medienplattformen zu trenden, wobei Nutzer ihre letzten Tiktok-Momente teilten. Das Verbot hat nicht nur eine App zum Schweigen gebracht, sondern auch Debatten über Meinungsfreiheit, nationale Sicherheit und die Zukunft der digitalen Kultur in Amerika ausgelöst.

Der Shutdown hat etwa 7000 TikTok-Mitarbeiter in den USA mit Arbeitsunsicherheit kämpfen lassen, und kleine Unternehmen, die auf der Plattform gediehen, stehen jetzt vor einem Marketing-Vakuum. Dieser Tag markiert ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der sozialen Medien, da sich die Landschaft der USA an ein Leben ohne eine ihrer einflussreichsten Apps anpasst – so Trump nicht eingreift als eines seiner ersten Amtsgeschäfte als 47. Präsident der USA.