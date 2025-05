1/4 Die neuen Verbindungen werden mit Giruno-Zügen gefahren. Foto: imago/Aviation-Stock

Neue Verbindungen nach Italien, Deutschland und Skandinavien in Planung

Reisezeit Zürich-Bozen: Aktuell mit Umstiegen, künftig direkt in 6 Stunden

Mit dem Zug in Richtung Süden? Das wird bald noch einfacher. Die SBB bauen ihr Auslandsangebot aus, wie CH Media berichtet. Ab Dezember 2026 soll ein neuer Direktzug von Zürich via Innsbruck nach Bozen rollen – ohne Umsteigen, quer durch drei Länder. Die Alpenstadt im Südtirol ist beliebt bei Schweizer Touristen – 1,7 Millionen Übernachtungen zählte die Region letztes Jahr allein von Gästen aus der Schweiz.

Die Anreise ist aktuell noch umständlich. Reisende ab Zürich müssen heute noch in Lugano, Mailand (I) und Verona (I) umsteigen. Oder in Innsbruck (Ö) und am Brenner – das soll sich ändern. Die neue Verbindung dauert rund sechs Stunden, mit dem geplanten Brennerbasistunnel ab 2032 wohl nur noch fünf. Eingesetzt werden sollen moderne Giruno-Züge von Stadler Rail aus Bussnang TG. Die SBB halten sich offiziell bedeckt. Am «Forum Train Europe» in Ljubljana wurde das Projekt indes bereits bestätigt, wie es im Bericht heisst.

Neue Nachtzug-Verbindungen

Bozen soll nur der Anfang einer neuen Auslandsoffensive der SBB sein: Auch die bestehenden Direktzüge nach Bologna, Florenz, Genua, Livorno und Venedig sollen ausgebaut oder verlängert werden. Auch eine Verbindung Zürich–Rom mit dem italienischen Superzug Frecciarossa ist im Gespräch.

Doch nicht nur Richtung Süden geht was: mehr ICEs nach Deutschland, neue Nachtzüge nach Kopenhagen (DK) und ins schwedische Malmö, bessere Verbindungen nach Hamburg, dazu mögliche Hochgeschwindigkeitszüge im Fernverkehr.

Einen Dämpfer gibts aber für Nachtzug-Fans: Kein Thema mehr sind laut Bericht die geplanten Nachtverbindungen nach Rom, Barcelona und London. Noch vor kurzem hiess es an der Jahresmedienkonferenz, dass diese Verbindungen «im Bereich des Möglichen» sind.