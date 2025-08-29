Nach dem Verkauf durch die Migros muss die Hotelplan-Chefin Laura Meyer gehen.

Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Hotelplan wird von Migros an Dertour verkauft

Hotelplan-Chefin Laura Meyer verlässt das Unternehmen bis 2025

Verkauf wurde durch die eidgenössische Wettbewerbskommission genehmigt

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Seit Dienstag ist der Hotelplan-Deal in trockenen Tüchern und durch die eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) abgesegnet. Der Reiseanbieter wurde von der Migros an den deutschen Reiseveranstalter Dertour verkauft. Am Freitagmittag wurde nun der Abgang von Hotelplan-Chefin Laura Meyer (43) verkündet.

«Mit dem Vollzug des Kaufs werden auch die Managementverantwortlichkeiten neu aufgestellt und die Aufgaben der Konzernleitung werden neu dezentral organisiert. Laura Meyer hat vor diesem Hintergrund entschieden, ihren beruflichen Weg ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen und schliesst ihre Rolle als Hotelplan Group CEO per 30. September 2025 ab», schreibt Dertour.

Migros lobt Arbeit von Meyer

Auch Meyer äussert sich: «Ein wichtiges Kapitel geht damit für mich zu Ende – mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und Dankbarkeit für die Zusammenarbeit mit einem grossartigen Team.» Laura Meyer trat Anfang 2021 die Nachfolge von Thomas Stirnimann (63) an, der die Hotelplan-Gruppe von 20212 bis 2021 geführt hatte. Meyer kam 2018 in den Hotelplan-Verwaltungsrat und war zuvor bei der UBS engagiert.

Von der alten Arbeitgeberin Migros gibts auch noch lobende Worte an die Adresse von Meyer: «Ein grosses Merci an CEO Laura Meyer, die ganze Konzernleitung und die Mitarbeitenden für ihren enormen Einsatz.» Neben der Hotelplan-Chefin trennt sich Dertour auch von Hotelplan-Schweiz-CEO Nicole Pfammatter.

Alle Reisebüros werden weitergeführt

Dertour informiert weiter die Kundinnen und Kunden und versichert: «Die Angebote der beliebten Marken bleiben erhalten und werden zukünftig weiterentwickelt, alle gebuchten Reisen werden wie geplant durchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reisetermin buchbar. Alle Reisebüros werden weitergeführt.»

Die Vorteile des Zusammenschlusses sollen für Gäste möglichst schnell erlebbar sein, heisst es. Grundlage dafür sei die Einführung einer gemeinsamen technologischen Plattform, von der auch die Hotelplan-Marken profitieren sollen.