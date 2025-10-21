Schweizer Exporte in die USA steigen plötzlich um 43 Prozent

Die Schweizer Exporte erholten sich im September. Besonders die Ausfuhren in die USA legten deutlich zu. Das sind die Gründe.

Donald Trumps Zollhammer traf die Schweiz ausgerechnet am Nationalfeiertag, dem 1. August. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer Exporte im September gestiegen, auch in die USA

Erholung nach schwachem Vormonat, USA-Exporte um 43 Prozent zugelegt

Gesamtexporte auf 22,8 Milliarden Franken, Importe auf 19,9 Milliarden gestiegen

Der Zollhammer von Donald Trump (79) am 1. August – quasi als «Geschenk» für unseren Nationalfeiertag – steckt der Schweiz noch in den Knochen. Die Firmen ächzen unter den Zöllen von 39 Prozent auf ihre Exporte in die USA. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) trifft es hart – dabei sind sie das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft.

Gemäss der Schweizer Nationalbank (SNB) sind schweizweit ein Fünftel der Firmen direkt betroffen. Diese Firmen setzen nun alles daran, dass die Auswirkungen so gering wie möglich bleiben. Beispielsweise durch eine Aufteilung der Zollkosten, Kurzarbeit oder Produktionsverlagerung. Kein Wunder, sind die Schweizer Exporte in die USA im August um einen Fünftel eingebrochen und haben den niedrigsten Stand seit Ende 2020 erreicht.

Jetzt zeigen die neuen Exportzahlen vom Monat September eine überraschend starke Erholung. Sie stiegen um ganze 43 Prozent, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Über das ganze dritte Quartal resultierte allerdings trotzdem ein Rückgang von gut 8 Prozent.

Insgesamt wieder etwas freundlicher

Nach einem schwachen Vormonat hat sich die Schweizer Exportwirtschaft im September insgesamt auch wieder erholt. Die Exporte stiegen saisonbereinigt nominal um 3,4 Prozent auf 22,8 Milliarden Franken. Real – also zu konstanten Preisen – resultierte mit 2,7 Prozent ein etwas geringeres Plus.

Die gesamten Importe stiegen derweil im Berichtsmonat September um 9,4 Prozent (real +1,9 Prozent) auf 19,9 Milliarden Franken. Der Exportüberschuss lag damit bei gut 2,8 Milliarden Franken. In den beidem Monaten davor war er mit 3,9 bzw. 4,2 Milliarden deutlich höher.