Nach Trumps Zollhammer Grossbank UBS ist nicht mehr Europas Nummer 1

Die Strafzölle von Donald Trump treffen die UBS besonders hart: Kein anderes europäisches Geldhaus verlor in den letzten Wochen so stark an Börsenwert. Jetzt ist die Bank ihren Spitzenplatz los – überholt von der spanischen Rivalin Santander.

Publiziert: 19:17 Uhr | Aktualisiert: vor 36 Minuten