Beim zürcherischen Traktorbauer Aebi Schmidt steht ein Generationenwechsel an. Nach 20 Jahren gibt Peter Spuhler das Verwaltungsratspräsidium ab. Der Hauptaktionär soll Ehrenpräsidenten werden. Spuhler übergibt das Ruder an CEO Barend Fruithof.

Peter Spuhler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück

Bei der Firma Aebi Schmidt mit Sitz in Opfikon ZH läufts: Der Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller steigerte 2025 den Umsatz um zwei Prozent auf knapp 2 Milliarden US-Dollar und meldete Rekordaufträge von 1,2 Milliarden Dollar. Dies verkündete der Traktorbauer aus dem Thurgau in einer Mitteilung zu den Jahreszahlen.

Im Verwaltungsrat von Aebi Schmidt kommts nun zu einem Wechsel: Patron Peter Spuhler (66) – langjähriger Verwaltungsratspräsident der Gruppe – übergibt das Steuer und tritt an der Generalversammlung 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an. Stattdessen wird Spuhler, der gleichzeitig Hauptaktionär ist, zum Ehrenpräsidenten ernannt. «Aebi Schmidt steht heute auf einem starken Fundament – mit einem klaren strategischen Kurs, einem rekordhohen Auftragsbestand und einem Team, dem ich volles Vertrauen schenke», begründet der Stadler-Patron seinen Entscheid. Es sei der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung vollständig an dieses Team abzutreten. Als neuen Präsidenten nominiert die Firma den derzeitigen CEO Barend Fruithof (58).

Peter Spuhler vereint auch nach seinem Abgang bei Aebi Schmidt viele Mandate auf sich. Bei seinem Zugbauer Stadler ist der Unternehmer Verwaltungsratspräsident, zudem sitzt er im Verwaltungsrat des Winterthurer Industriekonzerns Rieter sowie der Immobilienfirma Allreal und im Aufsichtsrat von Bosch.

Vom beschaulichen Frauenfeld an die Wall Street

Mit dem Rückzug Spuhlers aus dem Verwaltungsrat endet eine Ära: 2006 ist der Stadler-Patron bei Aebi eingestiegen, die Firma ist seither zu zwei Dritteln in seinem Besitz. Ein Jahr später fusionierte Spuhler den Traktorbauer Aebi mit dem Schneeräumgeräte-Hersteller Schmidt. Unter ihm wuchs die Firma von einem Schweizer KMU zu einer globalen Industriegruppe mit weltweit rund 3000 Mitarbeitenden – in der Schweiz arbeiten nach Angaben des Unternehmens über 200 Angestellte.

Jüngster Meilenstein der Firma war die Kotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq vergangenen Sommer. Möglich gemacht hat das eine Fusion mit dem einstigen US-Konkurrenten The Shyft Group. Mit dem Einstieg in den US-Börsenmarkt sicherte sich Aebi Schmidt den Zugang zu internationalen Investoren. «Die Freude ist gross, aber auch die Anspannung», sagte CEO Barend Fruithof damals im Gespräch mit Blick.

Zu Beginn war der erste Kurs der Aktie mit dem Börsenkürzel AEBI bei 32,94 US-Dollar pro Stück gelistet. Derzeit liegt das Papier mit 14,81 Dollar aber deutlich unter dem Höchststand seit dem Börsendebüt.