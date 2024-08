Die Niederlassung des Automobilindustrie-Betriebs Mubea in Bedano TI steht vor der Schliessung. Hohe Kosten und der E-Auto-Boom setzen dem Tessiner Ableger zu. 78 Personen könnten die Stelle verlieren.

Sollte sich das Szenario der Betriebsschliessung der Tessiner Mubea-Niederlassung bewahrheiten, werden die möglichen Entlassungen ab Oktober bekannt gegeben.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Tessiner Niederlassung des auf die Automobilindustrie spezialisierten deutschen Unternehmens Mubea steht vor der Schliessung. Am Standort Bedano nördlich von Lugano könnten 78 Personen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Sollte sich das Szenario der Betriebsschliessung bewahrheiten, werden die möglichen Entlassungen ab Oktober bekannt gegeben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. So oder so soll die Produktion im Frühjahr 2025 eingestellt werden.

Eine Konsultation wurde am Dienstag eingeleitet und läuft bis zum 17. September, wie Piergiorgio Giuliani, Mitglied des Verwaltungsrats, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Eine Entscheidung soll bis Ende September getroffen werden.

Verbindungen zu Ruag

Das Werk mit Sitz in Bedano, das Europa mit Automobilprodukten beliefert, wurde nach Angaben seiner Manager Opfer der Inflation, der steigenden Energiekosten und des Wachstums des Marktes für Elektroautos. Es sei nicht möglich gewesen, alle Steigerungen der Produktionskosten der letzten drei Jahre an die Kunden weiterzugeben, hiess es.

Der deutsche Mubea-Konzern, der sich auf die Automobil- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat, beschäftigt weltweit 17'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mubea hatte im Juli 2023 zudem den Geschäftsbereich Aerostructures in Deutschland und Ungarn von Ruag International übernommen.