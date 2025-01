Bezahlen mit Twint und Karten macht Probleme

Leserreporter melden, dass sie in Zürich über den Mittag nicht mit Twint bezahlen können. Auch bei Kartenanbietern gibt es Probleme. Laut Twint ist ein Zahlungssystem im Hintergrund schuld daran.

Mitten in der Mittagspause

1/2 In Zürich gibts Probleme mit Twint. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Ausgerechnet in der Mittagspause macht in Zürich die Bezahlung mit Twint Probleme, wie Leserreporter melden. «Es gibt auch mit verschiedenen Karten Probleme», sagt ein Leserreporter zu Blick. Auf dem Portal Allestörungen.ch melden sich Dutzende frustrierte Kundinnen und Kunden. 94 Prozent der Userinnen und User reden von «Problemen beim Bezahlen an der Kasse». Auch für Mastercard und Visa gehen verschiedene Meldungen ein.

Twint bestätigt die Probleme gegenüber Blick: «Das Zahlungssystem im Hintergrund macht Probleme. Mehr wissen wir auch noch nicht», sagt ein Sprecher. Er betont: «Es ist ein generelles Problem im Zahlungsverkehr.» Er verspricht ein Update, wenn das Problem gelöst ist. Glücklich, wer ein Nötli im Hosensack hat und sein Eingeklemmtes ganz normal bezahlen kann.

