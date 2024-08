Gemeinsam mit ihrem Mann verfügt die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten über mehrere Millionen Dollar Privatvermögen. Das Geld steckt mehrheitlich in Fonds von Blackrock und Vanguard.

Diese Woche sind alle Augen auf Kamala Harris (59) gerichtet. Der Parteitag der Demokraten in Chicago soll zur grossen Party für die Präsidentschaftskandidatin werden. Dabei ist klar, dass sie den Job als Präsidentin nicht des Geldes wegen braucht. Zusammen mit ihrem Mann Doug Emhoff (59) verfügt Harris über mehrere Millionen Dollar.

Das bekannte Anlagevermögen des Paares wird auf 2,9 bis 6,6 Millionen Dollar geschätzt, wie eine Finanzoffenlegung des «Office of Government Ethics» zeigt. Ein Teil des Geldes ist dabei hinter einem Treuhandfonds versteckt, dessen Bestände zumindest teilweise vor der Öffentlichkeit verborgen sind, wie die US-Zeitschrift «Barron's» berichtete.

ETFs und Bargeld

Das meiste Geld von Harris und Emhoff steckt in ETFs, also in börsengehandelte Fonds. Diese Anlageprodukte sind bei vielen Sparerinnen und Sparern beliebt, da ihre Verwaltung wenig kostet und sie durch ihre breite Abstützung eine sichere Geldanlage sind. Die Kursschwankungen sind dabei viel weniger ausgeprägt als bei einzelnen Aktien.

Harris zweitgrösste Anlageklasse sind Bargeldbestände, die ein Viertel ihres Vermögens ausmachen. Dazu kommt ein sogenannter «Differed Compensation Plan» der Stadt San Francisco. Das ist ein Altersvorsorgeplan, der es den Mitarbeitern ermöglicht, einen Teil ihres Gehalts steuerlich begünstigt anzulegen.

Emhoff verdiente weit besser als Harris

Zur Herkunft des Vermögens des Paares gibt es kaum Geheimnisse: Harris stand fast ihr ganzes Berufsleben als Juristin und Politikerin in Staatsdiensten. Sie verdiente dabei vor ihrer Heirat 2014 als Staatsanwältin bis zu 263'000 Dollar im Jahr.

Ihr Mann Emhoff verdiente als Firmenanwalt und Rechtsberater sogar bis zu 1 Million Dollar im Jahr, weshalb Harris Vermögen nach der Heirat deutlich anstieg. Er brachte zudem Aktien von mindestens 30 Firmen wie Home Depot, St. Jude Medical, Comcast, und American Express in die Ehe ein.

Harris' und Emhoffs ETFs

Harris' und Emhoffs heutiges Portfolio erinnert an einen in den USA typischen Altersparplan für ein vermögendes Paar. Es umfasst laut «Business Insider» folgende ETFs:

U.S. brokerage money market account

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets

iShares TR Core MSCI EAFE ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Value Index ETF

Vanguard Growth Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Zur Erklärung: Die Vanguard Group ist ein grosser amerikanischer Finanzdienstleister und iShares sind ETFs des Vermögensverwalters Blackrock.

Tim Walz: kein Haus und keine Aktien

Harris' Vize Tim Walz ist übrigens deutlich weniger wohlhabend als die Präsidentschaftskandidatin: Der ehemalige Lehrer und Football-Trainer besitzt kein eigenes Haus und keine Aktien.

Als Gouverneur von Minnesota verdient Walz 128'000 Dollar. 2019, als er noch Abgeordneter im Kongress war, lag sein Vermögen laut Investopedia unter 1 Million Dollar.