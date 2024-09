Heimkehr und Landung von «Polaris Dawn» geglückt

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Willkommen zurück auf der Erde», schreibt SpaceX von Elon Musk auf X. Die «Polaris Dawn»-Crew ist am Sonntagmorgen um 9.36 Uhr Schweizer Zeit vor der Küste von Florida gelandet. Dies teilte das US-Raumfahrtunternehmen mit.

Die vierköpfige Besatzung unter Führung des Milliardärs Jared Isaacman war am Dienstag von Cape Canaveral aus ins All gestartet und hatte sich dabei zeitweise bis auf 1400 Kilometer von der Erde entfernt - so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen der 60er und 70er Jahre und dreimal so weit wie die Internationale Raumstation ISS.

Am Donnerstag hatten zwei Besatzungsmitglieder die Kapsel dann für mehrminütige Ausseneinsätze verlassen - als erste Amateur-Astronauten ohne Regierungsauftrag. Ziel waren Praxistests für die von SpaceX entwickelten Hightech-Raumanzüge. Nach dem Ende ihres Weltraumspaziergangs hatte die Crew eine Reihe wissenschaftlicher Experimente vorgenommen und die Verbindung mit dem Starlink-Satellitensystem von SpaceX getestet.

In den kommenden Jahren planen Isaacman und SpaceX-Chef Elon Musk zwei weitere Missionen im Rahmen des «Polaris»-Programms. Dazu gehört der erste bemannte Flug der neuen SpaceX-Rakete Starship, die sich noch in der Entwicklung befindet. Die Kosten des Programms sind nicht bekannt.