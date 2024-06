Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Klaus-Michael Kühne hat ein geschätztes Vermögen von 38,5 Milliarden Franken.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Klaus-Michael Kühne (87) verdankt sein Vermögen der Logistik-Branche. Doch seine Investitionen gehen weit über Lastwagen und Schiffscontainer hinaus: Er ist auch dick im Airline-Geschäft, am zweitklassigen Bundesliga-Verein Hamburger SV beteiligt und Hotelbesitzer auf Mallorca. Und auf dieser Insel entspannt der laut «Forbes» reichste Mann Deutschlands besonders gerne.

Kühne, dessen Firma Kühne+Nagel seinen Hauptsitz in Schindellegi SZ hat, residiert mit seiner Ehefrau Christine gerne in seiner Luxus-Villa auf Mallorca. 5000 Quadratmeter, inklusive Pool und Tennisplatz sowie traumhaften Blick über die Bucht. Abschalten konnte er in letzter Zeit trotz des Luxus aber weniger. Grund war der plötzliche Baulärm von nebenan. Ein Investor soll auf dem Grundstück neben Kühnes Villa Immobilien gebaut haben, schreibt die «Bunte».

17 Millionen Franken für Ruhe und Diskretion

Zu viel für den Patron. Um sich vor dem Baulärm zu schützen und seine Privatsphäre zu wahren, hat Kühne die angrenzende Parzelle kurzerhand gekauft. Laut «Bunte» soll er für die Ruhe und die Diskretion 17 Millionen Franken ausgegeben haben. Ein Angebot, das der Investor nicht ausschlagen konnte.

Bei einem geschätzten Vermögen von rund 38,5 Milliarden Franken sind 17 Millionen Franken natürlich nicht mehr als gutes Taschengeld. Aus Sicht von Klaus-Michael Kühne ist das gut investiert – der Milliardär will sich auf Mallorca einen schönen Lebensabend mit viel Ruhe ermöglichen. Koste es, was es wolle.