SBB stellen modernisierte Intercity-Züge vor

Neue Sitzbezüge, Teppiche und Seitentische mit Steckdosen

Mehr Komfort im Zug: Die SBB haben am Donnerstag im SBB-Industriewerk in Yverdon-les-Bains VD ihren ersten komplett renovierten Intercity-Neigezug (ICN) vorgestellt. Es handelt sich um die umfangreichste Modernisierung in der Geschichte des Fernverkehrs der SBB. Es werden zahlreiche Verbesserungen im technischen Bereich wie an den Drehgestellen und Motoren sowie im Bereich des Kundenkomforts vorgenommen, wie das Bahnunternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Die SBB nahm die 44 ICN-Züge, die den Spitznamen «Züge der Expo 02» tragen, 2001 in Betrieb. Nach jeweils über acht Millionen zurückgelegten Kilometern haben sie die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht und erhalten ein umfassendes Modernisierungsprogramm. Dadurch werden sie laut SBB weitere 20 Jahre fahren können. Die Arbeiten sollen bis 2031 dauern.

Zu den Verbesserungen und Modernisierungen gehören ein neues Beleuchtungskonzept, neue Polsterungen, neue Sitzbezüge, neue Teppiche und neue Seitentische mit integrierten Steckdosen. Die Speisewagen erhalten neue Tische und Sitze.

Der Familienbereich wird ebenfalls neu gestaltet. Den Geschäftsbereich versehen die SBB mit neuen Tischen. Auch die Toiletten bekommen eine Verjüngungskur. Den Empfang von Mobiltelefonen verbessern die Bahnen durch den Einbau von laserperforierten Fenstern. Weiter ergreift das Unternehmen Massnahmen zur Energieeinsparung.

Modernisierung kostet 500 Millionen Franken

Die Sitzplatzreservierung wird elektronisch angezeigt und das Kundeninformationssystem überarbeitet. Zudem erhalten alle Waggons eine neue Aussenlackierung.

Der Prototyp des ersten vollständig renovierten ICN soll laut SBB nach einer Reihe von Tests noch in diesem Jahr den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Die SBB investieren nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen Franken in das umfangreiche Erneuerungsprogramm.