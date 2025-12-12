Bei den Detailhändler ist das Mega-Business Weihnachten lanciert. Mit emotionaler Werbung buhlen sie um die Gunst der Kunden. Welcher Spot ist der beliebteste bei der Blick-Community?

Darum gehts Weihnachtsstimmung verbreitet sich, Detailhändler kämpfen mit Werbespots um Kunden

Migros, Coop und Lidl haben emotionale Weihnachtsspots mit unterschiedlichen Botschaften veröffentlicht

Migros-Spot erreicht auf Youtube fast 2 Millionen Klicks, Coop über 500'000

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Selbst wenn wir dieses Jahr im Flachland wohl erneut auf weisse Weihnachten verzichten müssen, verbreitet sich die sinnliche Stimmung unter Schweizerinnen und Schweizer so langsam aber sicher. Beleuchtungen hängen bereit, im Radio laufen Christmas-Songs und die herzlichen Weihnachts-Clips laufen auf Dauerschleife.

Damit ist das Mega-Geschäft rund um die Festtage lanciert. Die Detailhändler kämpfen dabei nicht nur in den Regalen, sondern auch am TV. In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Wettbewerb etabliert. Werbungen laufen in den sozialen Medien, im Fernsehen und im Kino. Wer schafft es, mit seiner Weihnachtswerbung am meisten Kundinnen und Kunden um den Finger zu wickeln?

Die aktuellen Spots

Auch dieses Jahr. Ausser Aldi haben alle grossen Händler ihre Spots bereits vor einigen Wochen lanciert. Alleine auf Youtube schafft es die Migros mit ihrem Video auf fast 2 Millionen Klicks. Auch die Werbung von Coop wurde bereits über 500'000 Mal angesehen. Die Konzepte funktionieren.

Für die Migros ist klar: Wichtel Finn und sein «Miip» sind zum Markenzeichen an Weihnachten geworden. Im Film sehen wir Finn in verschiedenen Lebensphasen – vom Kind bis zum Erwachsenen. Verbindendes Element ist dabei eine witzige Geste seines Papas, der dann verstirbt. Finn führt die Tradition weiter und zeigt den Trick schlussendlich seinem Sohn. Das Motto: «Weihnachten ist, was wir weitergeben.»

1:02 Weihnachts-Werbeclip: Migros drückt auf die Tränendrüse

Coop weckt die verschiedenen Produkte und Lebensmittel im Laden zum Leben. Während der Vorbereitungen seufzt eine kleine Dose Erbsen. Niemand scheint sie zu wollen, obwohl sie sich wünscht, einmal an einem Weihnachtstisch zu sein. Die Geschichte endet mit einem Happy End, bei dem eine Familie trotzdem noch auf die Dose zurückgreift. Das Motto: «Grosses liegt im Kleinen.»

1:02 Weihnachts-Werbeclip: Bei Coop beginnen die Lebensmittel zu sprechen

Bei Lidl steht wie im Vorjahr ein kleines Mädchen in der Hauptrolle. In verschiedenen Situationen weist es darauf hin, wieso Weihnachten eine so schöne Zeit ist und dass sich ein achtsames Miteinander nicht nur in der Weihnachtszeit lohnt. Motto: «Jeder Tag lohnt sich.»

1:56 Weihnachts-Werbespot: Lidl setzt auf achtsames Miteinander

Wir wollen von dir wissen: Welcher Spot ist dein Liebling?