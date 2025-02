1/5 Diane von Furstenberg gründete ihr Label im Jahr 1972. Foto: Mireille ROOBAERT

Auf einen Blick Zalando schliesst exklusive Partnerschaft mit Diane von Furstenberg ab

DVF-Gründerin sieht Übereinstimmung in Vision, Frauen zu stärken und selbstbewusst zu machen

Auf einen Blick Zalando schliesst exklusive Partnerschaft mit Diane von Furstenberg ab

DVF-Gründerin sieht Übereinstimmung in Vision, Frauen zu stärken und selbstbewusst zu machen

Über 50 Millionen aktive Zalando-Kunden können nun DVF-Kleider für 600 bis 1000 Franken kaufen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Zalando baut sein Luxussortiment aus: Der Online-Modehändler besiegelt eine exklusive Partnerschaft mit der ikonischen Designermarke Diane von Furstenberg (DVF). Ab heute gibts eine breite Auswahl der DVF-Kleider – darunter das berühmte Wickelkleid – auf Zalando, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der deutsche Kleiderhändler ist damit der einzige DVF-Verkaufspartner in Europa.

Die Gründerin und Modeikone Diane von Furstenberg scheint überzeugt von der neuen Verkaufsplattform: «Zalando teilt unsere Vision, Frauen zu stärken und ihnen hochwertige Kleidung anzubieten, in der sie sich selbstbewusst fühlen. Ich freue mich darauf, durch diese Partnerschaft eine neue Generation an Frauen zu erreichen.» Von Furstenberg selber arbeitete schon länger an der Zalando-Designer-Strategie mit. Jetzt wird die Kooperation mit ihrer eigenen Marke also ausgebaut.

Zalando-Gründer geehrt

«Diane von Furstenberg ist eine wahre Modeikone und wir fühlen uns geehrt, mit ihr und ihrer Marke zusammenarbeiten zu dürfen», lässt sich Zalando-Mitgründer David Schneider in der Mitteilung zitieren. «Unsere gemeinsamen Werte, die Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstausdruck durch Mode, passen hervorragend zusammen.»

Die Luxusmarke ist somit für die über 50 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden von Zalando erhältlich. Für ein Designerstück müssen sie aber ordentlich ins Portemonnaie greifen. Die Wickelkleider kosten beispielsweise 600 bis 1000 Franken.

Diane von Furstenberg gründete ihr Label im Jahr 1972. Inzwischen ist aus DVF eine globale Luxusmodemarke geworden. Sie wird vor allem für ihren mutigen, kreativen und sexy Umgang mit Farben und Prints gefeiert.