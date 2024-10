Der Aletschgletscher ist nur eine von vielen Besonderheiten im Wallis. Foto: Keystone 1/6

Das Wallis ist Weltspitze! Der Reiseführer Lonely Planet adelt den Schweizer Gebirgskanton als Top-Reiseziel fürs 2025. Auf der Liste der besten zehn Regionen steht das Wallis auf Rang fünf.

«Die Auszeichnung ist nicht zu unterschätzen», meint Florian Eggli (46), Forscher und Dozent am Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Auch er hat früher in den berühmten Reiseführern geblättert. Noch vor dem Internet war Lonely Planet die Reise-Bibel – ein Führer gehörte in jeden Reiserucksack. Heute verzeichnet die Lonely-Planet-Webseite jeden Tag fünf Millionen Besucher. «Der Reiseführer hat heute zwar Konkurrenz, doch hält immer noch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit», so Eggli.

Chance für den Tourismus

Dem Verlag steht also weiterhin eine grosse Strahlkraft zu. Die Auszeichnung könnte von grosser Bedeutung für das Wallis und die Schweiz sein. «Das ist bestimmt eine Chance für den Tourismus», ist sich Eggli sicher. «Dieser Platz in einem der renommiertesten Reisemagazine kann durchaus positive Effekte bringen.» Kommt 2025 also der Massentourismus ins Wallis?

Jein wäre wohl die richtige Antwort. Denn Lonely Planet richtet sich vor allem an Individualreisende. Das sind keine Touristen, die eine organisierte Gruppenreise buchen und mit dem Strom von Verbier über das Matterhorn zum Aletschgletscher rennen. Vor Zuständen wie in Iseltwald BE, am Aescher AI oder an vollen Tagen auf dem Stoos muss das Wallis also keine Angst haben. Zumal der Gebirgskanton über eine gute Infrastruktur verfügt.

Kultur über Hotspots

Indivdualreisende setzen sich lieber mit ihrem Reiseziel auseinander und lernen die Kultur kennen. Dafür bleiben sie oft etwas länger als andere Touristen. «Für das Wallis und den gesamten Schweizer Tourismus sind solche Reisende sehr wichtig», erklärt Florian Eggli. «Der Lonely-Planet-Konsument gehört zu einer sehr gewünschten und spannenden Zielgruppe für die Schweiz.»

Auch wenn also das Touristenvolumen ansteigen könnte, sollten sich die Reisenden gut verteilen. Im besten Fall füllen die ausländischen Gäste die Nebensaisons abseits von Weihnachten und Sommerferien.

Viele jüngere Touristen dürfte die Auszeichnung allerdings nicht anziehen. In diesen Generationen ist Lonely Planet zu wenig verbreitet. Da seien vor allem Bewertungen auf Google und Tripadvisor wichtig, so Eggli. «Für die älteren Reise-Fans sind die fünf Sternli in der Lonely-Planet-Rangliste aber schon noch ausschlaggebend.»