Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Am Sonntag war am Nachmittag noch T-Shirt-Wetter, währenddessen die Schweizer Ski-Profis zum ersten Mal in dieser Saison aus dem Starthaus schossen. Auch wenn Marco Odermatt und Co. nicht wahnsinnig erfolgreich waren, dürfte die Laune aufs Skifahren schon ein bisschen grösser geworden sein. Lange müssen wir Amateure denn auch nicht mehr warten, bis wir die Pisten unsicher machen können. In dieser Woche springen die ersten Schweizer Skilifte für Wintersportfans an.

In Saas-Fee und Zermatt im Wallis öffnet das Skigebiet am Freitag. In Mürren-Schilthorn im Berner Oberland startet der Wochenendbetrieb am Samstag. Doch bei solchem Sonnenschein im Flachland stellt sich die übliche Frage: Hat es in den Bergen genügend Schnee?

Pisten dank Snowfarming

Die kurze Antwort: Ja. Die drei Gebiete haben allesamt Lifte, welche bis auf 3000 Meter über Meer oder sogar noch höher laufen. Da ist in den letzten Tagen Neuschnee gefallen. Am Schilthorn hat man zudem auf eine weitere Massnahme zurückgegriffen: «Wir konnten dank Snowfarming eine grosse Menge Schnee übersommern und haben nun genug Schnee, um eine Piste im Engetal zu öffnen», erzählt Michelle Wyss, Sprecherin der Schilthornbahn, gegenüber Blick. Der übrig gebliebene Schnee von letzter Saison hat also unter einem Abdeckvlies übersommert.

So können in der Jungfrau Region wie geplant 3,5 Kilometer Piste öffnen. Bereits seit Ende September trainieren Athletinnen und Athleten von Swiss Freeski und Snowboard in einem angelegten Snowpark am Schilthorn.

Mehr als 20 Pistenkilometer im Wallis

Auch im Wallis ist man auf das bevorstehende Wochenende vorbereitet. «Nach dem Neuschnee am vergangenen Wochenende sind die Pistenbedingungen im Gletscherskigebiet bestens», erklärt Saastal Tourismus. In Saas-Fee können Wintersportfans bis zu 20 Pistenkilometer hinunterbrettern. Ob das Skigebiet noch zusätzliche Anlagen und Pisten öffnen kann, ist von der Schneefallgrenze in den nächsten Tagen abhängig.

Noch längere Abfahrten können Gäste rund ums Matterhorn erwarten. «Es werden laufend Pisten und Anlagen vorbereitet und geöffnet», meint Jenny Imboden, Sprecherin der Zermatt Bergbahnen. Am Freitag laufen voraussichtlich neun von 26 Anlagen, insgesamt sind bereits 24 Pistenkilometer geöffnet.

Trotz den noch wärmeren Herbsttemperaturen im Flachland, liegt in den Schweizer Alpen also genügend Schnee, um wie geplant in die Wintersaison zu starten.