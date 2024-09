In Luzern machen Dosenbach-Kunden derzeit eine kuriose Entdeckung. Die dortige Filiale verkauft Hausschuhe mit dem Aargauer Kantonswappen – prominent in der Auslage beim Ladeneingang angepriesen. Und das kurz vor dem Cup-Duell FC Aarau gegen den FC Luzern.

Michael Hotz

Ein kleiner Seitenhieb unter Kantonsnachbarn? Die Dosenbach-Filiale am Grendel in der Luzerner Innenstadt verkauft doch tatsächlich Filzfinken, auf denen gross das Wappen des Kantons Aargau prangt. Und zwar nicht irgendwo im hintersten Regal, sondern prominent in der Auslage vor dem Ladeneingang, wie ein Bild beweist, das auf X kursiert. Dosenbach bestätigt auf Anfrage von Blick die Echtheit des kuriosen Bildes.

Brisant: Am Sonntag kommt es in der zweiten Cup-Runde zum grossen Knaller zwischen dem FC Aarau und dem FC Luzern. Das Duell auf dem Aarauer Brügglifeld hat für beide Fanlager grosses Gewicht, besteht zwischen ihnen doch seit Jahrzehnten eine grosse Rivalität.

So begründet Dosenbach die Aktion

Hat sich also ein Aargauer Dosenbach-Mitarbeitender in der Luzerner Filiale einen kleinen Scherz erlaubt? Oder steckt gar die Schuhmodekette selbst dahinter? Zwar hat das zur deutschen Deichmann-Gruppe gehörende Unternehmen seinen Hauptsitz mittlerweile in Dietikon ZH. Doch seinen Ursprung hat Dosenbach im Aargauischen. Die Familie Dosenbach gründete die Firma 1865 in Bremgarten AG.

Eine Firmensprecherin nimmt solchen Spekulationen den Wind aus dem Segel: «Der Hintergrund hat nichts mit dem bevorstehenden Fussballspiel zu tun. In Luzern laufen die Kantonsfinken besonders gut, daher erhält diese Filiale alle verfügbaren Wappenfinken, einschliesslich des Kantons Aargau.»

Die ausgewanderten Aargauer in Luzern dürfte die Finken-Aktion freuen – vor allem, wenn ihr FCA am Sonntag einen Sieg über den Erzrivalen einfährt.