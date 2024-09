Emmen – Yverdon 1:0*

4. Minute, Tooooor 1:0 SC Emmen, Marc Koch

Unfassbar! Der Aussenseiter geht hier mit der ersten Chance tatsächlich in Führung. Der Corner von Marco Macolino kommt auf den kurzen Pfosten, da wirft sich ein anbrausender Marc Koch mit allem, was er hat, in den Ball. Koch ist tatsächlich vor dem nur zögerlich herauskommenden Kevin Martin am Ball und trifft per Flugkopfball zur Führung für den Unterklassigen.