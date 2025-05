1/5 Der Bitcoin knackte ein neues Allzeithoch. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Bitcoin erreicht Allzeithoch nach Trumps Wiederwahl als US-Präsident

Trumps Handelskrieg führte zu vorübergehendem Kursverlust von über 20 Prozent

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Ein Bitcoin kostete am Mittwochnachmittag kurzzeitig mehr als 109'500 Dollar – so viel wie nie zuvor. Somit hat die älteste Kryptowährung der Welt ein neues Allzeithoch erreicht.

«Der neue Höchststand von Bitcoin wurde aufgrund mehrerer Gründe erreicht: nämlich schwächere US-Inflationszahlen, eine Deeskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China und die Herabstufung der US-Staatsschulden durch Moody's», sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer der Kryptobörse Nexo, gegenüber CNBC.

Faktor Trump

Nach der erneuten Wahl Donald Trumps (78) zum US-Präsidenten legte der Bitcoin massiv zu und erreichte zuletzt am 20. Januar ein letztes Allzeithoch von 109'358 Dollar. Trump will in seiner zweiten Amtszeit als erster «Krypto-Präsident» in die Geschichte eingehen. Der US-Präsident steht für eine liberale und kryptofreundliche Regulierung.

Doch die Präsidentschaft verlief in den ersten Monaten nicht nur positiv für den Bitcoin. Im Zuge von Trumps Handelskrieg verlor die Kryptowährung vorübergehend mehr als 20 Prozent zum Allzeithoch. Der Bitcoin-Boom lasse sich nicht nur auf Trump zurückführen, sagt auch Kryptounternehmer Rino Borini (51). Viel wichtiger sei die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin bei institutionellen Anlegern wie Blackrock.

Blackrock brachte 2024 erstmals ein Bitcoin-ETF auf den Markt. Damit können Anleger auf Bitcoin spekulieren, ohne selber Kryptowährungen zu kaufen. Inzwischen ist der ETF eines der beliebtesten Produkte des Vermögensverwalters. Bis Ende 2025 sei ein Kurs von 150'000 Dollar «realistisch», so Borini. Allerdings sind auch grössere Kurseinbrüche weiterhin jederzeit möglich.

