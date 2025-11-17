DE
Nach Schock-Konkurs vor einem Jahr
Kult-Marke Weltbild feiert plötzlich Comeback in der Schweiz

Weltbild startet als Online-Outlet neu durch. Der Unternehmer Marcel Weber hat grosse Pläne.
Darum gehts

  • Weltbild kehrt als Outlet-Plattform zurück, übernommen von Wemalo AG
  • Neues Konzept: Ausverkaufsartikel aus verschiedenen Bereichen zu günstigen Preisen
  • Über zwei Millionen Medientitel sollen bald wieder verfügbar sein
RMS_Portrait_AUTOR_209.JPG
Nicola ImfeldTeamlead Wirtschaft-Desk

Es war die emotionalste Ladenschliessung des vergangenen Jahres. Am 21. August 2024 endete die fast 90-jährige Buchladen-Geschichte von Weltbild abrupt. Alle 24 Filialen machten dicht. 124 Angestellte standen vom einen Tag auf den anderen ohne Job da. 

Jetzt kehrt die Traditionsmarke überraschend zurück – aber anders als zuvor. Weltbild ist nicht mehr ein klassischer Buch- und Geschenkhandel, sondern eine Outlet-Plattform. 

Hinter der Wiederbelebung steht die Wemalo AG aus Schaffhausen. Unternehmer Marcel Weber (43) hatte bereits nach der Schliessung grosse Teile des Weltbild-Warenlagers übernommen – zum Schnäppchenpreis. Rund 400’000 Franken zahlte Wemalo damals für die Bestände aus 20 Filialen. Nun hat das Unternehmen nicht nur die Ware, sondern gleich auch die Marke Weltbild übernommen – und baut sie neu auf. 

Das Angebot

Auf Weltbild.ch gibt es künftig laufend wechselnde Ausverkaufsartikel – von Haushaltswaren über Bücher bis hin zu Spielen und Elektronik. Die Ware stammt aus Konkursmassen, Restposten, Überproduktionen oder Retouren. «Beim Weltbild.ch-Outlet werden nebst dem bekannten Weltbild-Sortiment auch stets wechselnde Produkte zu tiefen Preisen angeboten», sagt Weber vielsagend.

Ihm ist wichtig: «Es wird nur Originalware mit voller Herstellergarantie angeboten.» Allfällige B-Ware oder Retouren-Artikel seien klar gekennzeichnet.

Schon Steg Electronics liquidiert

In Kürze soll auch wieder ein komplettes Weltbild-Mediensortiment verfügbar sein: über zwei Millionen Titel, darunter aktuelle Bestseller – laut Weber ebenfalls zu reduzierten Preisen.

Der Unternehmer hat mit Wemalo bereits Erfahrung mit solchen Abverkäufen: Das Unternehmen hatte zuvor schon die Lagerbestände von Steg Electronics übernommen und innert Monaten liquidiert. Über 100'000 Produkte wurden so bereits abgesetzt. Weltbild.ch soll jetzt der nächste Erfolg werden.

