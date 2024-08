Weltbild muss alle Schweizer Filialen per sofort schliessen

Zuerst in Deutschland das Aus, jetzt auch in der Schweiz: Die Weltbild-Filialen verschwinden.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Aus, Ende, vorbei: Die 24 Weltbild-Filialen in der Schweiz schliessen am Mittwochabend – und das für immer. Am Donnerstag gehen sie nicht mehr auf. Der Traditions-Buchladen meldet Konkurs an, wie «32Today» am Mittwochnachmittag berichtet. Die fast 90-jährige Geschichte endet damit Knall auf Fall.

Der Schock bei den Mitarbeitenden ist gross – sie alle stehen plötzlich ohne Job da. Es dürften rund 200 Stellen wegfallen – so viel waren 2018 beim Weltbild-Verlag in der Schweiz beschäftigt. Eine aktuellere Zahl ist nicht bekannt – eine Blick-Anfrage ist hängig.

Es ist ein ungeordnetes Ende – nur gut zwei Monate nachdem der Weltbild-Verlag in Deutschland Insolvenz anmelden musste. Damals hiess es noch, dass das Geschäft von Weltbild Schweiz «reibungslos» weiterlaufen werde.

