Der CEO der Schweizerischen Post tritt zurück, wie SRF berichtet. Er war sechs Jahre lang an der Spitze. Die Post hat den Rücktritt bisher noch nicht bestätigt, will aber am Nachmittag informieren.

Seit April 2019 im Amt, bald ist fertig: Post-Chef Roberto Cirillo.

Auf einen Blick Roberto Cirillo tritt überraschend als Post-CEO zurück, genaues Datum unbekannt

Cirillo fokussierte auf Digitalisierung und Verkleinerung des Filialnetzes

2023 verdiente Cirillo als Post-Konzernchef 824'641 Franken

Es ist ein heftiger Knall bei der Schweizerischen Post: Roberto Cirillo (53) tritt überraschend zurück. Die Information liegt SRF unter Berufung auf «unabhängige Quellen» vor.

Die Post hat den Rücktritt bisher nicht bestätigt. Zu einer entsprechenden Blick-Anfrage sagt eine Sprecherin nur: «Ich kann Ihnen Stand jetzt nur sagen, dass wir im Verlaufe des Nachmittags eine Medienkommunikation verschicken werden.»

Wann genau der Tessiner zurücktritt, ist folglich noch nicht bekannt. Cirillo ist als Post-CEO Chef von 47'000 Pöstlerinnen und Pöstler.

Digitalisierung und Filialnetz als Schwerpunkte

Cirillo hat sich während seiner Amtszeit vor allem die Digitalisierung der Post auf die Fahne geschrieben. Des Weiteren will er das Filialnetz bis 2028 verkleinern. Im Mai 2024 kündigte Cirillo an, 170 der heute 800 Filialen zu schliessen. Unter seiner Ägide wurden zudem die Tarife der Briefpost erhöht.

2023 hat er mit dem umstrittenen Kauf eines Waldstücks in Ostdeutschland für Schlagzeilen gesorgt. 70 Millionen kostete das «Auslandsabenteuer» der Post. Damit will der gelbe Riese seine CO 2 -Bilanz aufbessern.

Der Post-Konzernchef Cirillo zählt zu den Grossverdienern unter den Chefs der Staatsbetriebe. 2023 erhielt er einen Lohn von 824'641 Franken. Im Vorjahr waren es 822'246 Franken.

Seine Laufbahn

Cirillo trat per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni an. Dieser hatte die Leitung nach dem Rücktritt von Susanne Ruoff im Juni 2018 interimistisch übernommen. Bevor der Tessiner Post-Chef wurde, war er Mitglied des Verwaltungsrates der Croda International Plc, einem britischen Spezialchemieunternehmen. Cirillo studierte an der ETH Zürich Maschinenbau-Ingenieur.

Bei seinem Amtsantritt erklärte er gegenüber Blick, dass das Postauto als Kind sein Anschluss an die Welt gewesen ist. Nur dank dieser Dienstleistung der Post habe er die gleichen Möglichkeiten gehabt wie seine Kollegen in grösseren Dörfern und Städten. Service public beginne im Kleinen, habe aber eine grosse Bedeutung für die ganze Bevölkerung.

