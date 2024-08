1/6 Post-Chef Roberto Cirillo: Sein Unternehmen hat im Mai den Abbau von 170 Poststellen bekannt gegeben.

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Drei Monate ist es jetzt schon her. Am 29. Mai machte Post-Chef Roberto Cirillo (52) Gerüchten ein Ende: 170 Poststellen müssen schliessen. Gut 30 Millionen Franken will der Staatsbetrieb damit einsparen. Es treffe Gemeinden über die ganze Schweiz hinweg. «Einzelne Gebiete werden stärker betroffen sein als andere, das muss die definitive Analyse zeigen», hiess es damals.

Den Zeitplan gab sich die Post selbst vor. «Ab sofort bis spätestens Ende Juni» würden die betroffenen Mitarbeitenden informiert. Ab Juli folgen die Kantone und Gemeinden, versprach der Staatsbetrieb damals auf Blick-Anfrage. Ab dann werde öffentlich informiert, welche Filialen geschlossen werden.