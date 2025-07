Wem gehört Twint?

Vor zehn Jahren ging Twint an den Start. «Mit viel Unterstützung vom Handel» klappte die Etablierung, wie Martin Roth, bei Detailhändler Manor für Zahlungsmittel verantwortlich, sagt. Heute profitiere Twint immer noch vom Image des freundlichen Schweizer Startups. Doch Twint ist das beliebteste Zahlungsmittel von Banken, weil es keine zusätzlichen Gebühren wie bei Visa & Co. zu entrichten gibt. Hinter der Twint AG, die Twint betreibt, stehen mehrere Aktionäre aus dem Finanzsektor: Banque Cantonale Vaudoise, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank, Postfinance, SIX und Worldline. Roth anerkennt die benutzerfreundliche Technologie, meint jedoch, dass die Gebühren für Händler «doppelt so hoch sind, wie sie eigentlich sein sollten.»