Der Onlinehändler baut in den USA innert drei Monaten 16'000 Jobs ab. Grund ist der vermehrte Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Angestellte zunehmend ersetzt.

Darum gehts Amazon streicht 16'000 Stellen nach erster grosser Entlassungswelle im Oktober 2025

Mitarbeiter erhalten 90 Tage für interne Jobsuche innerhalb des Konzerns

Ende September 2025 beschäftigte Amazon weltweit rund 1,58 Millionen Mitarbeitende Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Knall beim grössten Onlinehändler der Welt: Amazon setzt bei den Arbeitsplätzen in den USA erneut den Rotstift an und streicht 16'000 Stellen.

Der Grosskonzern von Unternehmer Jeff Bezos (62) fackelt dabei nicht lange: Die Jobs sollen innerhalb von drei Monaten abgebaut werden. Amazon reagiert damit auf die zunehmende Bedeutung Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung.

Das Unternehmen werde seinen Mitarbeitern 90 Tage Zeit geben, um intern nach einer neuen Stelle zu suchen, erklärte Amazon-Vizepräsidentin Beth Galetti (51) am Mittwoch in einem Blogbeitrag. Beschäftigten, die keinen neuen Job innerhalb des Konzerns finden können, werde das Unternehmen Abfindungen und andere Unterstützung für den Übergang anbieten.

Amazon baut bei KI massiv aus

«Wir haben daran gearbeitet, unsere Organisation zu stärken, indem wir Hierarchiestufen reduziert, die Eigenverantwortung erhöht und Bürokratie abgebaut haben», erklärte Galetti. Die Stellenstreichungen kommen nur wenige Monate nach einer ersten Ankündigung des Unternehmens, 14'000 Stellen abbauen zu wollen.

Amazon-Chef Andy Jassy hatte wiederholt erklärt, Managementebenen abbauen und die Bürokratie verringern zu wollen. Denn diese bereite nach einer Einstellungswelle während der Pandemie den Führungskräften zunehmend Sorgen.

Im vergangenen Jahr warnte der Amazon-Chef die Mitarbeiter bereits, dass Künstliche Intelligenz zu einem Rückgang der Belegschaft führen werde, da Amazon immer mehr Abläufe automatisiere. Stand Ende September 2025 beschäftigte Amazon weltweit rund 1,58 Millionen Menschen.