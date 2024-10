Die Reedereien rund um den Globus schicken 2025 wieder neue Kreuzer auf die Meere. Auch MSC Cruises mit Sitz in Genf hat ein Schiff in den Startlöchern. Blick stellt drei neue Dampfer mit ihren Preisen für die Jungfernfahrt vor.

Spektakuläres Schweizer Kreuzfahrtschiff sticht 2025 in See

Spektakuläres Schweizer Kreuzfahrtschiff sticht 2025 in See

Die Genfer MSC World America kommt vor allem in der Karibik zum Einsatz. Foto: MSC Cruises 1/4

Kurz zusammengefasst MSC World America kann 6774 Gäste befördern und nutzt LNG-Antrieb

Mein Schiff Relax bietet Platz für 4000 Passagiere und startet im Mittelmeer

Celebrity Xcel wird mit Methanol betrieben und startet im November 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das wissen viele nicht: Die Schweiz ist eine Kreuzfahrtnation. Und das ganz ohne Meer. Fünf Unternehmen, die einen engen Bezug zur Schweiz haben, kontrollieren 42 Ozeandampfer, die über die Weltmeere schippern. Auch wenn die Schiffe nicht unter der Schweizer Flagge fahren, werden sie aus unserem Land gesteuert. Das zeigen Daten von Fairunterwegs, eine Nichtregierungsorganisation für nachhaltigen Tourismus.

Dabei sind wir sogar Europameister. Kein anderes europäisches Land steuert mehr Kreuzfahrtschiffe. Die mit Abstand grösste Flotte hält MSC Cruises. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf stellt 23 Luxusdampfer. Die Reedereien legen auch 2025 ordentlich nach. Etliche neue Schiffe stehen bereit, in die internationalen Gewässer zu stechen. Blick stellt drei von ihnen vor.

MSC World America

Die Genfer MSC Cruises verzeichnen einen Flottenzuwachs fürs nächste Jahr. Ab April soll die MSC World America bis zu 6774 Gäste auf den Weltmeeren herumkutschieren. Das 333 Meter lange Schiff wird mit einem LNG-Antrieb laufen. Das umweltfreundlichere Flüssigerdgas soll die Schifffahrt emissionsärmer machen.

An Bord erwartet die Passagiere eine grosse Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Neben Autoscootern soll auch eine spiralförmige Rutsche, welche sich über elf Decks nach unten windet, Platz finden. Das Kreuzfahrtschiff kommt vorläufig in der Karibik zum Einsatz. Für die einwöchige Jungfernfahrt ab Miami mit Stopps in der Dominikanischen Republik, Puerto Rico und den Bahamas sind zurzeit noch Plätze für 1134 Franken verfügbar.

An Unterhaltung mangelt es der MSC World America nicht.

Mein Schiff Relax

Das achte Schiff der Hamburger Reederei Tui Cruises trägt den Namen «Mein Schiff Relax». Auch dieser Kreuzer ist 333 Meter lang und wird mit Flüssiggas betrieben. Im Vergleich zum Genfer Dampfer haben aber viel weniger Passagiere Platz – nämlich «nur» 4000.

Ein besonderes Highlight der Mein Schiff Relax befindet sich auf der obersten Etage. Die auffällige Überdachung des 25-Meter-Aussenpools ist eine Neuheit. Die ersten Reisen mit dem Tui-Kreuzfahrtschiff starten im März 2025 im Mittelmeer. Auch hier gibt es für die Jungfernfahrt noch verfügbare Kojen. Die achttägige Rundreise von Mallorca über Rom, La Spezia (Italien), Barcelona und Valencia (Spanien) kostet pro Person 1125 Franken.

Die Überdachung von Mein Schiff Relax.

Celebrity Xcel

Auch die amerikanische Celebrity Cruises sticht 2025 mit einem neuen Kreuzfahrtschiff in die Karibik. Der Kreuzer bietet Platz für gut 3000 Gäste und wird der Erste der Reederei sein, der mit Methanol angetrieben wird. Der Kraftstoff wird von Umweltschützern als durchaus positiv bewertet. Der Vorteil: Bei der Verbrennung gelangen deutlich weniger Russpartikel in die Luft als bei Benzin, Diesel oder Schweröl.

Auf die erste Reise muss man sich aber noch etwas länger gedulden. Im November 2025 tritt das Schiff seine Rundreise an. Von Fort Lauderdale aus geht es über die Dominikanische Republik, St. Thomas und St. Maarten zurück nach Florida. Die Plätze sind beliebt. Einige Suiten sind bereits ausgebucht. Das billigste Zimmer für die achttägige Reise kostet pro Person 1030 Franken.