Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die neu fusionierte Versicherungsgruppe Helvetia Baloise streicht massiv Stellen. In den kommenden drei Jahren sollen weltweit 2000 bis 2600 Jobs verschwinden – davon 1400 bis 1800 in der Schweiz, wie SRF mit Verweis auf die Nachrichtenagentur AWP berichtet. Grund für den Abbau sind Doppelspurigkeiten nach der Fusion.

Besonders betroffen sind Konzernfunktionen und Innendienststellen. In Deutschland sollen zusätzlich 260 bis 330 Stellen wegfallen, wie SRF berichtet. Helvetia Baloise wird künftig weltweit 22'000 Angestellte beschäftigen, davon arbeitet ein Drittel in der Schweiz.

Tiefgreifende Einschnitte nötig

Im Januar startet ein Konsultationsverfahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, wie man den Stellenabbau verhindern oder abschwächen kann. Der Konzern hatte bereits früher signalisiert, dass die Zusammenführung der beiden Versicherer tiefgreifende Einschnitte mit sich bringen wird.

Gegenüber Blick sagte Schweiz-Chef Martin Jara (53) noch vor 5 Tagen: «Wie viele Stellen die Fusion kosten wird, können wir noch nicht sagen.» Jetzt ist der Versicherungsriese offenbar einen Schritt weiter.

