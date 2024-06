Ein neues Angebot für vegane Burger kommt nach Zürich. Es ist die zweite Filiale in der Schweiz – oder dritte, wenn man die bereits wieder geschlossene in Basel hinzuzählt.

1/8 Swing Kitchen ist im deutschsprachigen Raum für seine veganen Burger bekannt.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Die österreichische Kette Swing Kitchen brät ihre veganen Burger bereits in Wien, Berlin und Bern. Nun öffnet eine weitere Filiale im Herzen Zürichs – direkt an der Limmat beim Central.

Es ist die zweite Filiale in der Schweiz und die 15. in drei Ländern. Die Geschichte des Burgerhauses mit dem beschwingten Namen begann bereits 2015 bei unseren Nachbarn in Österreich. Das Paar Irene und Charly Schillinger (56) eröffneten die erste Filiale in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Expansion scheiterte in Basel

Nach und nach pflanzte das Duo den veganen Trend in die europäische Gastronomielandschaft – auch in die Schweiz. Die Filiale in der Berner Laupenstrasse feiert bereits ihr 5-jähriges Bestehen. Einen Rückschlag musste Swing Kitchen aber hinnehmen: Die eigentlich zweite Schweizer Filiale in der Basler Steinenvorstadt musste im Februar 2024 nach nur sechs Monaten wieder geschlossen werden.

Wie es von Seiten Swing Kitchen heisst, war die Filiale nicht von den Schillingers und dem Schweizer Partnerunternehmen geführt. «Das war ein sehr kurzes Intermezzo mit einem anderen Schweizer Franchisenehmer gewesen, der leider persönlich in eine finanzielle Schieflage geraten ist», bestätigt Charly Schillinger.

Mit der aktuellen Partnerschaft für die Filialen in Bern und Zürich habe das nichts zu tun. «Basel steht auch nach wie vor auf unserer gemeinsamen Expansions-Wunschliste.» Die aktuelle Filiale in Basel könne aber nicht übernommen werden.

Zürich hatte mit Bauproblemen zu kämpfen

Swing Kitchen zog aus dem Basel-Dilemma entsprechend Massnahmen: «Aktuell ist die H. Brunner AG der einzige Partner in der Schweiz, mit dem wir in Zukunft ausschliesslich zusammenarbeiten und expandieren möchten.» Die Filiale in Bern wurde entsprechend bereits übernommen, in Zürich startet man direkt mit H. Brunner an Bord. «Wir sind mit der dahinterstehenden Familie auch sehr eng befreundet», so Schillinger.

Gemeinsam also suchen sie das Glück in Zürich. Eingangs schien es holprig. Die Eröffnung am Zürcher Central war auf Anfang 2023 angedacht, wie Schillinger bestätigt – Bauprobleme verhinderte dies. Einerseits war der Vormieter das Ladengeschäft Footlocker – und somit kein Gastronomiebetrieb. Andererseits ist das Haus mit Baujahr 1377 sehr alt. «Die Bauphase ist daher viel schwieriger umzusetzen gewesen als gedacht», so der Gründer.

Umso grösser die Freude, dass nun am 9. Juli endlich die offizielle Eröffnung in Zürich ansteht. Zur Feier gibt es einen limitierten «Züri»-Burger, für den Swing Kitchen mit lokalen Manufakturen zusammenspannte.