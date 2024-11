Die Skisaison startet. Auch wenn die Temperaturen deutlich fallen: Ohne technische Beschneiung geht heute nichts mehr. Was kostet das? Blick hat nachgefragt.

An der Beschneiung führt kein Weg vorbei

1/8 Ohne technische Beschneiung geht im Skibetrieb kaum noch etwas. Foto: TechnoAlpin

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Am kommenden Wochenende beginnt in diversen Schweizer Skigebieten die Wintersaison. Das passt zu den Wetterprognosen, die Schneefall bis in tiefere Lagen versprechen. Das macht Lust auf Wintersport!

Eine Lust, die immer mehr auf technische Unterstützung der Natur angewiesen ist. Klimatologe Reto Knutti (51) von der ETH Zürich hält in einem am Montag präsentierten Factsheet zu Klimaszenarien fest: «Der fortschreitende Klimawandel stellt besonders die Destinationen in tiefen und mittleren Lagen vor grössere Herausforderungen.» Die natürliche Schneesicherheit nimmt ab: «Für Skigebiete unter 1500 Metern wird es schwierig.»

Beschneiung ist zwingend – und teuer