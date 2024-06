Hans-Jörg Bertschi ist gegen die Bilateralen III «Die Schweiz muss eine Grenze ziehen»

Sie haben sich schon früh in Stellung gebracht, die Gegner einer weiteren Annäherung an die EU. Zu ihnen gehört Logistikunternehmer Hans-Jörg Bertschi, der sich keinem Handelspartner unterordnen will – auch nicht der EU.