Eine aktuelle Moneyland-Umfrage zeigt: Schweizer sind mit ihrer Kreditkarte grundsätzlich zufrieden. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den Zahlungsmitteln. Welcher Anbieter steht am Ende der Rangliste?

Mit diesen Kreditkarten sind Schweizer am wenigsten zufrieden

Mit diesen Kreditkarten sind Schweizer am wenigsten zufrieden

1/5 Wie zufrieden bist du mit deiner Kreditkarte? Foto: imago/imagebroker

Darum gehts Schweizer sind sehr zufrieden mit ihren Kreditkarten, im Schnitt 8,1 Punkte

Migros Cumulus, Swiss-Bankers und Certo-Angebot schneiden am besten ab

Ältere Kunden zufriedener: 50-74-Jährige geben 8,3 Punkte, 18-25-Jährige 7,8 Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Kreditkarten-Anbieter können grundsätzlich aufatmen: Schweizerinnen und Schweizer sind nämlich sehr zufrieden mit ihren Kreditkarten. In einer neuen Umfrage des Vergleichdienstes Moneyland bewerten sie alle Bankkarten mindestens mit einem «gut», im Schnitt geben sie 8,1 von 10 Punkten.

«Die guten Zufriedenheitswerte könnten darauf zurückzuführen sein, dass Probleme mit der Kreditkarte eher selten auftreten», vermutet Benjamin Manz, Geschäftsführer von Moneyland. Am besten schneiden die Migros Cumulus Kreditkarte, die Swiss-Bankers-Karte und das Certo-Angebot der Zürcher Cembra Money Bank ab.

Letztere weist mit der Ikea-Karte aber auch die zweitschlechteste Zufriedenheitsbewertung auf. Daneben gibt es noch weitere Dienstleister, welche in gewissen Punkten der Konkurrenz hinterherlaufen. Das Valiant-Zahlungsmittel steht am Ende des Rankings. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Freundlichkeit werden schlecht bewertet. Auch die Bonuscard und die Amex-Kreditkarten von Swisscard befriedigen ihre Kunden im Vergleich unterdurchschnittlich.

So bewerten Kunden ihre Kreditkarte

Rang Kartenname Allgemeine Zufriedenheit 1 Certo (Cembra Money Bank) 8,3 1 Migros Cumulus Kreditkarte (Migros Bank) 8,3 1 Swiss Bankers: Travel, Life, Prime oder Value 8,3 4 Cornèrcard, diverse Kreditkarten 8,2 4 Kantonalbanken, diverse Kreditkarten 8,2 4 Migros Bank, diverse Kreditkarten 8,2 7 Cashback-Kreditkarten (Swisscard) 8,1 7 Postfinance, diverse Kreditkarten 8,1 7 UBS, diverse Kreditkarten 8,1 10 Clientis, diverse Kreditkarten 8,0 10 Raiffeisen, diverse Kreditkarten 8,0 10 Viseca, diverse Kreditkarten 8,0 13 Bank Cler, diverse Kreditkarten 7,9 13 Coop Supercard Kreditkarte (Topcard/UBS) 7,9 13 Manor-Kreditkarte 7,9 16 Cembra Money Bank, diverse Kreditkarten 7,8 17 Amex-Kreditkarten (Swisscard) 7,7 17 Bonuscard / Libertycard 7,7 17 Ikea (Cembra Money Bank) 7,7 18 Valiant-Kreditkarten 7,6

Je älter, desto zufriedener

Insgesamt zeigen sich Schweizerinnen und Schweizer auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Karten erfreulich zufrieden – mit durchschnittlich 7,8 Punkten fällt die Bewertung überraschend positiv aus. Zum Vergleich: Krankenkassen schneiden in diesem Punkt mit 6,9 Punkten deutlich schlechter ab. «Das könnte damit zusammenhängen, dass sich viele Karteninhaber der versteckten Kosten nicht bewusst sind», meint Manz. Dazu gehören etwa die oft teuren Umrechnungskurse bei Einkäufen in Fremdwährung. Am schlechtesten schneiden die Karten bei der Zufriedenheit mit Bonusprogrammen und Zusatzleistungen mit 7,3 Punkten ab.

Übrigens: Laut Moneyland variiert die Zufriedenheit mit der Bankkarte je nach Altersgruppe deutlich. Ältere Kundinnen und Kunden zeigen sich dabei deutlich zufriedener. Die 50- bis 74-Jährigen vergeben im Schnitt 8,3 von 10 Punkten, während die 18- bis 25-Jährigen lediglich auf 7,8 Punkte kommen.