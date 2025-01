Die SRG-Sender sind seit dem 1. Januar nur noch via DAB+ empfangbar.

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer haben es in den letzten drei Tagen gemerkt: Nach einer langen Debatte laufen die SRG-Radios seit dem 1. Januar nur noch über DAB+. Wer noch ein älteres UKW-Gerät hat, hört auf jeglichen SRF-Sendern gar nichts mehr.

Die privaten Radios laufen bis Ende 2026 auf den älteren Geräten weiter. Für Autofahrer, die aber weiterhin auch den SRG-Sendern zuhören möchten, bieten sich zwei Möglichkeiten. Es braucht einen DAB+-Adapter oder gleich ein neues Radio. Der UKW-Stopp der SRG kann die Autofahrerinnen jedenfalls teuer zu stehen kommen. Blick hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur DAB+-Umrüstung.

Wie viel kostet eine Umrüstung?

Wer Geld sparen will, fährt mit einem Zusatzadapter zum bestehenden UKW-Radio definitiv besser. Diesen gibt es mit Kabel für unter 150 Franken. Wenn du das Gerät noch selber einbaust, sind die Kosten überschaubar. Falls du in deinem Auto aber bereits ein portables Navi installiert hast, könnte der Kabelsalat etwas unpraktisch werden.

Mit einem komplett neuen Radio musst du etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Die günstigsten Lösungen gibt es für 100 Franken – schnell musst du für ein neues Gerät aber mehr ausgeben. Inklusive Einbau resultieren dabei schnell Kosten über 500 Franken. Wer es von Anfang an professionell haben will, muss einiges mehr investieren: Bei den grossen Herstellern kosten fachmännische Umrüstungen 400 bis über 1000 Franken. Auch der TCS rechnet in einem Testbericht mit denselben Kosten.

Wo bekomme ich einen DAB+-Adapter?

Die Verkäufe von DAB+-Geräten gehen seit Monaten durch die Decke, wie Zahlen von Händlern belegen. Insbesondere die Nachfrage nach Adaptern fürs Autoradio ist explodiert. Im Sommer verzeichnete Digitec Galaxus ein Anstieg der Verkäufe gegenüber 2023 von rund 700 Prozent. Und im Oktober setzte die Migros-Tochter gar 22-mal (!) so viele DAB+-Autoadapter ab wie im Vorjahresmonat.

Eine fast deckungsgleiche Entwicklung erlebt die Competec-Gruppe, zu der der Onlineshop Brack.ch gehört. Im November lagen die Adapter-Absätze bei über 800 Prozent über dem Wert von 2023. Auch Mediamarkt macht die gleichen Erfahrungen: «Im Dezember verzeichnen wir schweizweit eine deutlich erhöhte Nachfrage nach DAB+-Geräten», teilt eine Sprecherin auf Blick-Anfrage noch im letzten Jahr mit.

Auch bei DAB+-Radios für zu Hause oder fürs Auto sind die Verkäufe sprunghaft geklettert. Die Onlinehändler kämpfen mittlerweile mit Lieferengpässen. Nachschub erhalten sie nur in kleinen Mengen. Seit November sind kaum noch Geräte verfügbar, heisst es vonseiten Digitec Galaxus.

Anbieter gibt also genügend. Für ein preiswertes Gerät musst du dich aber wohl sputen.

Wie baue ich ein DAB+-Gerät selber ein?

Mit etwas handwerklichem Geschick ist es möglich, den DAB+-Adapter selbständig einzubauen. Der Adapter läuft über einen 12-Volt-Anschluss oder USB-Port im Auto. Das Zusatzgerät empfängt dann das DAB+-Signal über eine Klebeantenne. Diese montierst du oben rechts in der Ecke der Windschutzscheibe.

Wichtig ist, dass das Kabel nicht auf der Säulen-Verkleidung des Autos nach unten verläuft. Darunter befindet sich nämlich meistens der Airbag. Du kannst das Kabel also bis nach rechts unten in die Ecke der Frontscheibe ziehen und von dort aus zum Adapter. Die Antenne wandelt das Signal dann um. Falls du dir beim Einbau unsicher bist, hilft dir dein Garagist bestimmt weiter.

Bei einem komplett neuen Radio unterscheidet sich das Einbauen je nach Auto stark. Falls dein Auto einen DIN-Schacht hat, kannst du das Gerät einfach austauschen. Schwieriger wird es, wenn das Autoradio im Cockpit integriert ist. Das ist besonders bei modernen Autos heutzutage üblich. In diesem Fall solltest du bei deiner Garage vorbeigehen – oder auf einen Adapter setzen.

Oder soll ich per Internetradio hören?

Die Umrüstung auf ein DAB+-Radio ist kostspielig. Darum empfiehlt der schweizerische Konsumentenschutz Autofahrern, die eher selten Radio hören, auf eine Nachrüstung zu verzichten und Radio nur noch über das Handy via Internet zu hören.

Denn viele DAB+-Sender gibt es inzwischen auch über Streaming-Apps. Wenn du dein Smartphone über Bluetooth oder AUX an dein Radio anschliesst, kannst du die Sender darüber empfangen. Dafür brauchen Autofahrerinnen aber natürlich eine stabile Internetverbindung auf dem Handy. Falls dein Autoradio noch kein Bluetooth besitzt, kannst du auch hier einen Adapter kaufen.