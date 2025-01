Das Aus des grössten Warenhauses der Stadt Zürich ist schon länger bekannt. Wohl aus diesem Grund sind die Schlangen zum Start der Totalliquidation beim Jelmoli an der Bahnhofstrasse besonders lang.

Traditionshaus Jelmoli in Zürich startet mit Total-Liquidation

Ausverkauf vor dem Lichterlöschen Ende Februar 2025: Jelmoli in Zürich. Foto: Kim Niederhauser

Auf einen Blick Jelmoli startet Ausverkauf vor Schliessung Ende Februar 2025

Keine Bargeld-Akzeptanz mehr, nur noch Kartenzahlung möglich

126 Jahre Tradition enden, Manor übernimmt 20'000 Quadratmeter Fläche

Alles muss raus – und zwar schnell: Punkt 10 Uhr startet der Ausverkauf bei Jelmoli. Beim grössten Warenhaus Zürichs an der Bahnhofstrasse gehen die Läden am 28. Februar 2025 definitiv runter. Die oberen Stockwerke sind bereits leergeräumt, die Totalliquidation läuft nur noch auf drei Etagen (UG, EG und 1. OG), wie ein Augenschein von Blick zeigt. Rabatte gibt es auf eine Vielzahl von Artikeln. Es fällt auf: An den Kassen akzeptieren die Verkäuferinnen kein Bargeld mehr, Ware gibt es nur noch gegen Kartenzahlung.

Stolze 126 Jahre pflegte Jelmoli in Zürich Einkaufstradition. Ab März wird die Liegenschaft saniert. Danach zieht Manor auf einer Verkaufsfläche von rund 13'000 Quadratmetern auf drei Etagen ein. Nicht betroffen von der Schliessung ist der Onlinehandel jelmoli-shop.ch. Die beiden Unternehmen Jelmoli Versand und das Warenhaus Jelmoli haben unterschiedliche Eigentümer. Geöffnet bleibt auch das Parkhaus Jelmoli – auch über die Schliessung des Traditionshauses hinaus.