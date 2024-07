Manor übernimmt Jelmoli-Haus in Zürich

Nach dem Wegzug von der Zürcher Bahnhofstrasse zieht Manor wieder in der Nähe der wichtigen Zürcher Einkaufsmeile ein. Die Warenhauskette bezieht das Gebäude, in dem bisher Jelmoli untergebracht ist, wie Hausbesitzer Swiss Prime Site am Dienstag mitteilte.

Die Warenhauskette Manor kehrt in die Zürcher Innenstadt zurück. Sie zieht ins Gebäude ein, in dem noch bis Ende 2024 Jelmoli untergebracht ist.



Das teilte die Hausbesitzerin Swiss Prime Site am Dienstag mit. Die Übergabe der Mietfläche ist demnach für 2027 geplant. Manor will nach eigenen Angaben einen mehrstöckigen Flagship Store einrichten.



Swiss Prime Site hatte im Februar 2023 entschieden, das Jelmoli-Haus nahe der Bahnhofstrasse umzubauen und den aktuellen Marktbedürfnissen anzupassen. Die Schliessung des ältesten Zürcher Warenhauses hatte schweizweit für Schlagzeilen gesorgt.



Mit Manor habe man nun einen langfristigen Mieter gefunden, damit die Attraktivität des Hauses nachhaltig gesichert bleibe, teilte Swiss Prime Site mit. Manor wird sich demnach an den Investitionen für den Umbau beteiligen. Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz beschäftigt rund 7500 Mitarbeitende.

