Seit Mitte 2022 sägt Logitech-Urvater Daniel Borel am Sessel der VR-Präsidentin Wendy Becker. Er hält sie für vollkommen ungeeignet. An der Generalversammlung am Mittwochnachmittag kommt es im hässlichen Machtkampf zum Showdown.

Die trübe Stimmung an der Wall Street zieht auch die Aktie von Logitech in die Tiefe. Das Papier des Schweizer Computermaus-Herstellers notiert am Mittwoch im Minus – so wie die meisten SMI-Titel auch. Doch die Logitech-Aktie schwächelt schon länger. Seit Jahresbeginn hat sie in einem eigentlich positiven Marktumfeld rund fünf Prozent verloren. Und gegenüber dem Rekordhoch Anfang Juni 2021 hat das Unternehmen über ein Drittel an Wert eingebüsst.

Die Anleger schauen diesen Mittwoch besonders gespannt nach Lausanne, dem Firmenhauptsitz von Logitech. Denn dort kommt es an der diesjährigen Generalversammlung zum grossen Showdown im Machtkampf zwischen dem Firmengründer Daniel Borel (74) und der Verwaltungsratspräsidentin Wendy Becker (58).

Gründer hält VR-Präsidentin für ungeeignet

Der Grund für die seit Mitte 2022 schwelgende Fehde: Borel hält Becker für gänzlich ungeeignet. Die Britin sei führungsschwach, verstehe die DNA von Logitech nicht und sei zu wenig präsent, so die Vorwürfe des Neuenburgers. Darum will er sie loswerden – und zwar sofort.

Denn eigentlich hat Becker, die einzige Frau an der Spitze eines SMI-Konzerns, ihren Abgang bereits angekündigt – auf die GV im nächsten Jahr hin. Gegenspieler Borel will sie aber bereits an der GV an diesem Mittwoch absetzen lassen. Dafür hat er mit dem US-amerikanischen Manager Guy Gecht (56) seinen eigenen Kandidaten lanciert, den er ins Präsidium des Verwaltungsrats hieven will.

Borels Etappensieg vor Gericht

Seit Wochen deckt Borel, der 1,5 Prozent an Logitech hält, den Verwaltungsrat mit Briefen ein. Darin kritisiert er das Aufsichtsgremium und insbesondere die Präsidentin. Dem Logitech-Urvater ist es aber nicht gelungen, den Verwaltungsrat auf seine Seite zu ziehen. So empfiehlt dieser den Antrag Borels für eine Kampfwahl zwischen Becker und Gecht zur Ablehnung.

Diesen Antrag musste Borel sogar vor dem Bezirksgericht in Nyon VD erstreiten, weil Becker ihn nicht auf die Traktandenliste der Generalversammlung nehmen wollte. Beim achten Traktandum der um 14 Uhr startenden GV kommt es nun definitiv zum Rencontre zwischen Borel und Becker. Möglicherweise endet dann der hässlichste Machtkampf der Schweiz. Oder er wird um ein weiteres Kapitel ergänzt.